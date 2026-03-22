Con polémicas, River Plate superó a Estudiantes de Río Cuarto

Gonzalo Montiel abrió el camino de la victoria de River ante Estudiantes de Río Cuarto.

Este domingo, la 12ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional enfrentó a Estudiantes de Río Cuarto con River Plate. El encuentro se llevó a cabo en el estadio Ciudad de Río Cuarto y contó con el arbitraje de Nazareno Arasa, acompañado en el VAR por Salomé Di Iorio.

Nota en desarrollo.

Con el triunfo, el Millonario alcanzó la posición de Independiente Rivadavia en la cima de la Zona B con 20 puntos; mientras que el conjunto cordobés sigue en la última posición de su zona con cuatro unidades (también es el último de la tabla anual).

En la próxima fecha, el León del imperio deberá visitar a Aldosivi; mientras que al Millonario le tocará ser anfitrión de Belgrano.

-SÍNTESIS-

Estudiantes de Río Cuarto 0-2 River Plate.



Goles:

25’ST: Gonzalo Montiel -penal-.

55’ST: Maximiliano Salas.



Formaciones:

Estudiantes: Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Matías Valenti; Nicolás Talpone, Francisco Romero; Tomás González, Siro Rosané, Gabriel Alanís; Martín Garnerone.

DT: Gerardo Acuña.



River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Macos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Joaquín Freitas, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi.

DT: Eduardo Coudet.



Cambios:

ET: ingresó Facundo Cobos por Matías Valenti (EST).

17’ST: ingresó Maximiliano Salas por Tomás Galván (RIV).

30’ST: ingresó Juan Quintero por Joaquín Freitas (RIV).

30’ST: ingresó Matías Viña por Ian Subiabre (RIV).

32’ST: ingresó Alejandro Cabrera por Nicolás Talpone (EST).

32’ST: ingresó Javier Ferreira por Martín Garnerone (EST).

32’ST: ingresó Mateo Bajamich por Siro Rosané (EST).

41’ST: ingresó Paulo Díaz por Marcos Acuña (RIV).

41’ST: ingresó Kevin Castaño por Sebastián Driussi (RIV).

44’ST: ingresó Ramón Ábila por Juan Antonini (EST).



Amonestados:

7’ST: Marcos Acuña (RIV).

23’PT: Ian Subiabre (RIV).

27’PT: Tomás González (EST).

42’PT: Matías Valenti (EST).



Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Salomé Di Iorio.



Estadio: Ciudad de Río Cuarto.