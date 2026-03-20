Se suspendieron las jornadas de carnaval y baile programadas para este fin de semana en Viale

Desde la organización del evento confirmaron la suspensión definitiva de las Noches de Baile y Carnaval que estaban previstas para este sábado 21 y domingo 22 de marzo en el Paseo Ferroviario de dicha localidad. La medida fue tomada por las autoridades municipales y los organizadores ante el pronóstico de inclemencias climáticas y precipitaciones anunciado para la zona durante todo el fin de semana.

El objetivo de la cancelación es preservar la seguridad del público y los emprendedores, proteger los equipos técnicos de las bandas musicales y garantizar la integridad de los integrantes de las comparsas, quienes debían realizar sus desplazamientos y coreografías al aire libre.

Según informaron, por el momento no se estableció una fecha de reprogramación para este festival, quedando la actividad sin efecto dentro del calendario de eventos estivales de la región.