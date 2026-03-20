FOPEA alertó por un grave precedente al impedir la cobertura periodística de la declaración de Airaldi

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su preocupación y advirtió por el grave precedente que puede tener la decisión judicial que impide a periodistas de Entre Ríos la cobertura de del juicio por narcotráfico, que reviste interés público, contra el extitular de la Sociedad Rural de Diamante, Leonardo Airaldi.

En el marco del desarrollo de las audiencias en un juicio por narcotráfico, la abogada defensora Mariana Barbitta, del principal acusado Airaldi, interrumpió el debate para cuestionar que los colegas estaban publicando lo que sucedía dentro de la sala.

Ante esto, el tribunal compuesto por los jueces Noemí Berros, Mariela Rojas y José María Escobar Cello, decidió que la declaración indagatoria del imputado no sea presenciada por ningún periodista. En ese momento, de la audiencia fueron echados tres colegas, entre ellos periodistas de ANÁLISIS.

La jueza Berros no respondió ante la consulta de este Monitoreo. FOPEA advirtió que "la decisión de los magistrados olvida que la información es un bien público e impide que la tarea de jueces y de fiscales pueda ser sometida al escrutinio público".

"La sociedad requiere un acceso amplio y sencillo a la información judicial, sin que ello implique la vulneración de derechos individuales. Prohibir a los periodistas la cobertura de un juicio altera el principio de publicidad de los actos, fundamental en un estado de derecho republicano y democrático", expresó la entidad.