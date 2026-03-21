Convocatoria nacional para Presente Continuo, el programa que cruza arte, ciencia y tecnología

Presente Continuo, el programa federal de formación en arte, ciencia y tecnología impulsado por la Fundación Bunge y Born y la Fundación Williams.

La cuarta edición de Presente Continuo, el programa federal de formación en arte, ciencia y tecnología impulsado por la Fundación Bunge y Born y la Fundación Williams, mantiene abierta su convocatoria hasta el 30 de marzo a las 23:59. La iniciativa ofrece 24 becas destinadas a artistas, curadores, científicos, tecnólogos e investigadores interesados en el cruce disciplinar.

El programa, que en los últimos años se consolidó como un espacio de experimentación y producción, propone un recorrido de dos años: un primer ciclo de formación intensiva en Argentina y un segundo año con residencias de creación e investigación en universidades e instituciones del exterior.

De las becas disponibles, la mitad están reservadas para postulantes residentes fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), quienes contarán además con cobertura de traslado y alojamiento.

Durante el primer año, los seleccionados participarán de masterclasses, workshops y el desarrollo de un proyecto colaborativo que culminará en noviembre con la presentación de un prototipo. La propuesta se centra en el impacto de las tecnologías de la llamada industria 4.0 —como inteligencia artificial, realidad aumentada y medios digitales— en las prácticas artísticas contemporáneas.

Entre los invitados internacionales de esta edición se destacan la artista mexicana Tania Candiani, el español Solimán López y el peruano-estadounidense Nicolas Kisic Aguirre, cuyas prácticas abordan la intersección entre arte, tecnología, sonido y biotecnología desde enfoques experimentales y transdisciplinarios.

Presente Continuo surge a partir de dos interrogantes centrales: cómo las tecnologías emergentes redefinen la producción artística y de qué manera el arte contribuye a comprender ese proceso. En esa línea, el programa promueve el debate, la investigación y la generación de contenidos teóricos desde América Latina.

Las bases y condiciones, junto con el formulario de inscripción, están disponibles en el sitio oficial del programa. La convocatoria se presenta como una oportunidad clave para el desarrollo de proyectos innovadores en el cruce entre disciplinas.

Fuente: Noticias Argentinas.