Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia: “Confío plenamente en el Presidente y en sus explicaciones”

Todavía no aterrizó completamente en la oficina que ocupa hace dos semanas. Casi corre de una sala a otra, preguntando por el camino a su secretaria “¿ahora qué tenemos?”, mientras espía su celular y mantiene otra conversación a la vez. Pero esa explosión cesa cuando Juan Bautista Mahiques, el flamante ministro de Justicia, se sienta para atender al diario Clarín. En la entrevista, amable pero firme, Mahiques reivindicó la rosca política para la designación de jueces y fiscales, despegó a Karina Milei de la selección de los candidatos para ocupar cientos de vacantes en juzgados y tribunales, relativizó la interna entre la hermana del presidente y Santiago Caputo y negó cualquier injerencia o participación suya en los casos Libra y AFA. El futuro de la Corte Suprema, la procuracion general de la Nación y el casi seguro -y reiterado- retraso en la aplicación del sistema procesal acusatorio en Comodoro Py también pasaron bajo la opinión del ministro.

A continuación, la entrevista que publicó el diario Clarín.

-¿Cuál es la urgencia más inmediata del ministerio?

-Sin duda es la cobertura de cargos en la justicia. Es una deuda que tenemos que saldar. Imagínese que yo me encontré con ternas sin tratamiento que fueron elevadas cuando estaba en el Consejo de la Magistratura en el año 2017, 2018.

-¿Por qué cree que estamos en esta situación? Un 36% del Poder Judicial y 46% del Ministerio Público Fiscal vacantes.

-Desconozco cuál ha sido la estrategia de gestiones anteriores. Habrán querido hacer acuerdos a los que no se llegaron. No lo sé. Lo que sí sé es que es una urgencia, es una preocupación de todo el Gobierno, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, que también quiere tener los pliegos para analizarlos y aprobarlos. Es una necesidad que hay que arreglar.

-¿Es correcto que los pliegos de jueces y fiscales se conviertan en una carta de negociación de la política?

-Sí. Hay distintos pliegos, de un juzgado federal electoral de las provincias, alguna Cámara Federal de las provincias donde tiene mayor interés para algún sector o para algún gobernador, que puede llegar a generar un intercambio ahí entre senadores del Congreso. El Poder Ejecutivo tiene la facultad de mandar un pliego y el Poder Legislativo generalmente ha dado acuerdo a todos los pliegos que se han mandado.

-Con semejante retraso de años sin designar jueces y fiscales. ¿No retrasa todo que la gestión que llega retire los pliegos seleccionados por el antecesor?

-Es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo y es lógico. El Presidente a través del Ministro de Justicia llega y hay “X” cantidad de pliegos para ser tratado en el Congreso. Es lógico que se quieran estudiar. En un montón de casos se puede estar de acuerdo con los nombres de los pliegos que se mandaron y volver a mandar. Lo que no es lógico es que pasen las gestiones y no se aprueben los pliegos.

-Esta gestión lleva dos años sin designar a nadie. ¿Pudo hablar con el Presidente por qué ha ocurrido esto?

-Hablo habitualmente con el presidente de la Nación. No hablé puntualmente de por qué ocurrió eso. Lo que sí sé, porque lo hablé, es que está para saldar esa deuda en los próximos días.

¿Tiene fecha para eso?

-No quiero generar expectativas. Imagínese que para todos los candidatos que hace años están esperando que su pliego se enviado, o no, pero por lo menos tener la certeza y no la incertidumbre de saber qué pasa con su futuro es muy importante y no se puede jugar con eso. Pero créanme que en los próximos días va a salir la primera tanda.

-¿Cuántos cargos de jueces planea enviar en esa primera tanda?

-Lo estamos viendo. Hasta el día que lo mandemos se van a ir sumando.

-Cuando dice lo estamos viendo ¿se refiere a usted y a quién más?

-A mi equipo. Es una decisión que tomamos acá en el Ministerio de Justicia con un equipo de colaboradores, con la Secretaria de Justicia y de acuerdo a los nombres que entendamos son los mejores.

-¿Tiene algún tipo de intervención en esas decisiones Karina Milei?

-La Secretaria General de la Presidencia no se dedica a elegir o a opinar respecto de los pliegos. Obviamente que si tuviera alguna opinión respecto de algún candidato va a servir y será bien recibido, ella es una parte importantísima del gobierno.

-¿Tenemos un sistema judicial en crisis por la cantidad de cargos vacantes?

-Sí, la cantidad de vacancias que hay es crítica. Con un 37% de vacancias sería necio decir que no es un sistema judicial en estado crítico.Pero el Poder Judicial está dando respuestas, lo marcan las estadísticas no lo digo yo.

-¿Cree que el Ministerio de Justicia tiene que reconstruir un diálogo institucional con el Poder Judicial? En el último tiempo hubo varios cortocircuitos.

-En los últimos años hubo más cortocircuito que buen diálogo con el Poder Judicial. Hasta que llegó este Gobierno que ha sido muy respetuoso del Poder Judicial. No se lo escucha ni al presidente ni a los ministros hablar de forma crítica de la justicia. Tampoco a favor, como debe ser.

-La designación del procurador general de la Nación, jefe de todos los fiscales nacionales y federales, es otra deuda. ¿Qué dice de la política que tengamos un Procurador interino hace 8 años?

-Evidentemente es un fracaso. Creo que lo vamos a cubrir, que se va a dar la discusión probablemente junto con los dos ministros de la Corte y la Defensoría General de la Nación, que ahora también quedó vacante. Es una discusión que se va a dar, pero como requiere mayorías calificadas entendemos que todavía no es el momento.

-¿No le hizo un poco de ruido que el 1° de marzo Javier Milei haya dicho que Cristina Kirchner iba a seguir presa?

-Creo que se da demasiada importancia a las formas del presidente, que ha demostrado que habla con vehemencia y no a lo que está haciendo, que es una verdadera batalla para hacer un cambio cultural. Eso es lo importante, no las formas.

-¿No le parece que las formas hacen también a la institucionalidad?

-Me parece que son importantes, pero es mucho más importante lo que está haciendo por el país. Ya lo dijo él, la falta de respeto venía de algunos legisladores que le gritaban, que no lo dejaban hablar. No pongamos foco en este caso, en la forma o en la vehemencia del presidente, sino todas las reformas estructurales y culturales que está llevando adelante.

-Cuando usted llegó al ministerio se habló sobre la interna entre Santiago Caputo y Karina Milei. ¿Teme que algo de esa interna siga haciendo ruido en la política o perjudique su gestión?

-No, no creo que haya una interna. A ver, en un equipo, en un espacio, que dos o más personas piensen distinto, eso no quiere decir que es una interna. Yo me imagino que usted piensa distinto en muchos casos de compañeros de trabajo,

-Pero es diferente cuando son las dos personas más allegadas al presidente y que toman decisiones.

-Es lógico que piensen distinto en esos casos. Es hasta sano que piensen distinto. Y no quiere decir que haya interna. Yo interna no veo.

-Sin embargo, la persona de confianza de Santiago Caputo (por Sebastián Amerio) se fue del Ministerio y lo reemplazaron alguien de la confianza de Karina Milei.

-Santiago Viola también es de mi confianza. Cuando un ministro llega, la lógica indica que pone a su gente, no solo de confianza, sino que está preparada para ocupar cada uno su lugar. Eso es lo que hice yo. Yo no le pedí la renuncia a los funcionarios porque eran allegados a tal o cual persona. Yo le pedí la renuncia porque quería poner gente preparada que fuera de mi confianza.

-Lo llevo al tema AFA. ¿Usted tiene algún vínculo con Pablo Toviggino y con Claudio Tapia?

-Ya me cansé de explicarlo. Para no ser descortés, se lo voy a volver a contestar. Conozco no solo a Tapia y a Toviggino, sino a muchísimos dirigentes del fútbol. Tuve la posibilidad de crear una fiscalía especializada en espectáculos masivos que investigaba la violencia de fútbol. Y eso me llevó a conocer a todos los presidentes de todos los clubes de la capital.

-¿Hay una señal ahí por parte del Ministerio respecto a la decisión reciente de designar veedores en la AFA?

-Yo no designo veedores para mandar una señal del Ministerio hacia tal o cual sector. Yo convalidé lo que había hecho la IGJ de la gestión anterior porque entendí que estaba bien. Entendí que había que hacer un análisis de los balances y papeles en la AFA. Por eso lo convalidé con los mismos profesionales que había mandado en la gestión anterior. Pero eso no es mandar un mensaje a tal o cual persona. Hice lo que correspondía hacer.

-¿Es algo que habló previamente con el Presidente?

-No, el Presidente no me dijo absolutamente nada. Tomé la decisión que creí que tenía que tomar.

-¿La causa $Libra es una preocupación para el Gobierno?

-Yo confío plenamente en el Presidente y en sus explicaciones. Y como desconozco el contenido del expediente, no puedo decir si hay algo de lo que deba preocuparse. No hablo de las causas judiciales porque no las conozco y no tengo por qué conocerlas, ni tengo facultades para conocerlas. En algún medio o algún comentario han dicho que yo me ponía en la situación de abogado del Presidente. En ningún momento lo hice. Solamente expliqué o traté de explicar que en este momento había dos causas y nada más.

-Dio a entender que la última prueba que se conoció, la pericia del teléfono del criptoempresario Mauricio Novelli, podría haber sido adulterada.

-No, yo no di a entender nada. Conté lo que pasó y lo que pasó además me lo enteré por los medios. No me ubique en lugares donde no estoy, donde nadie me pidió que esté y donde no tengo facultades para hablar. Confío en el Presidente ciegamente, pero de la causa no puedo hablar porque no la conozco.

-Hay dirigentes en el Congreso que están denunciando al fiscal Eduardo Taiano porque plantean que no avanzó todo lo que se debería avanzar en este caso. ¿Qué opina al respecto?

-Creo que los tiempos de la justicia no son claramente los tiempos de la opinión pública o de la prensa o de la política. Conozco la trayectoria del fiscal Taiano. Es fiscal hace más de 30 años. Confío en él. Me parece que hay que dejar al fiscal trabajar sin meterle presión. Y esto claramente es un instrumento de presión, denunciarlo, correrlo, hostigarlo. Por lo que yo leo, se llevó adelante un peritaje, se hicieron allanamientos, se están llevando a cabo un montón de medidas de prueba que el fiscal debe estar estudiando. Cuando esté en condiciones de circunscribir el caso, se lo presentará al juez.

-¿Cree que lo están presionando?

-Tenemos que dejar trabajar la justicia y respetar los tiempos de la justicia. Eso también hace un sistema institucional fuerte.

-Una de las principales críticas a la justicia, sobre todo a Comodoro Py, son sus plazos para resolver los casos. ¿Cómo se reconstruye la credibilidad?

-¿Se pueden acelerar los plazos? Sí, se pueden acelerar. Hay que dotarlos de herramientas para poder hacerlo. Cubrir las vacantes, cumplir con la implementación del sistema acusatorio que reduce plazos. Creo que tenemos un Poder Judicial fuerte, creíble. También han llevado adelante juicios importantes, investigaciones complejas. No nos quedemos sólo en los plazos. Yo confío en la justicia. Vengo de ahí.

¿Cree que la justicia tiene más mala prensa que mal accionar?

-Sí.

-¿Eso fue inducido por la política o por cierto sector de la política?

-Y también por los medios de comunicación. Cuando se está encima todo el tiempo reclamando resoluciones en tiempos que exigen la política o la prensa, y por ahí no son los tiempos de la justicia, los tiempos judiciales. Eso genera en la opinión pública o puede generar en la opinión pública un descrédito.

-¿Qué sucede cuando escucha a la expresidenta Cristina Kirchner en un juicio hablar de un Poder Judicial con prácticas mafiosas?

-Parte de la opinión pública cree en lo que dice la expresidenta, genera opinión. Eso también es un descrédito o genera un descrédito para la justicia. Yo no comparto lo que dice. Desde ya que no lo comparto. Esas son sus opiniones.

.¿Le parece un proceder respetuoso viniendo de alguien que fue cabeza del Poder Ejecutivo Nacional?

-Yo no comparto lo que dice. Nada. Es libre de decir lo que piensa. No nos quedemos con las formas.

-Son importantes. Sobre todo, cuando son personas con mucha responsabilidad pública.

-Sí. Bueno, es lo que piensa. Ella fue condenada en una causa, está siendo investigada en otra causa, piensa o dice lo que piensa respecto del juez y fiscal. No lo comparto. Son sus dichos.

-¿El 20 de abril se va a implementar el sistema acusatorio en Comodoro Py, como está previsto?

-No es una decisión tomada formalmente aún, pero yo creería que no. Creería que no están dadas las condiciones. Hay muchas vacantes en las fiscalías federales que son las que tienen que empezar a encargarse de hacer las investigaciones. No tienen el personal necesario, no tienen la infraestructura necesaria, no tienen la tecnología necesaria. Implementarlo en estas condiciones yo creo que sería un error y estaría destinado al fracaso.

-La causa Libra, ANDIS, la situación reciente de Manuel Adorni, ¿ponen en crisis la transparencia que predica el Gobierno Nacional de cara a la sociedad en materia de corrupción?

-Para nada, en absoluto. Hay denuncias que se están investigando.

-Diego Spagnuolo está procesado y era funcionario de este gobierno.

-Pero ya no está más en el Gobierno. En cuanto salió a la luz alguna supuesta irregularidad, el presidente le pidió la renuncia.

-¿No cree que haya nada que reconstruir en el pacto social de esta gestión con la sociedad en cuanto al discurso en contra de la corrupción?

-El jefe del gabinete cometió un error e inmediatamente puso la cara, fue a los medios de comunicación, reconoció el error y pidió perdón. Cosa que antes no pasaba.

-¿Cree que es suficiente, que con eso alcanza?

-Más no puede hacer. El resto lo hará la justicia.

-Usted es conocido por sus vínculos con el Poder Judicial, con el Ministerio Público Fiscal. ¿Cree que ese amplio relacionamiento puede derivar en ciertas críticas sobre determinadas decisiones?

-Tengo 45 años y entré a la Justicia a los 19. Conozco a muchísima gente. Eso no quiere decir que vaya a elegir gente que no esté preparada. Es un plus conocer desde adentro, saber cuáles con las virtudes y los defectos, qué cosas faltan en la justicia federal y en los demás fueros. Pero igual se me va a criticar.

-¿Cuáles son los principales defectos del Poder Judicial?

-Hay que acelerar los tiempos de los expedientes, para que se genere una cercanía con la gente y tenga más credibilidad.

-¿Y de la Procuración?

-Lo mismo, no hago distinción. Tiene un problema grande, del que no se puedo culpar al ministerio público, que la falta de un Procurador General designado por el Congreso.

-¿Qué piensa del trabajo de Eduardo Casal estos años, siendo Procurador interino?

-Tengo la mejor de las imágenes, referencias y lo conozco. Es una persona trabajadora, honesta, idónea, es un muy buen Procurador.

La Corte, sillones vacíos y ¿más miembros?

-La Corte Suprema también tiene cargos vacantes ¿busca cubrirlos?

-Siempre es importante tener una Corte completa. Pero hoy no es una prioridad, ya lo dijo el Presidente. La prioridad es cubrir las vacantes de los juzgados de primera instancia y de las cámaras federales del Interior, que son las que tienen la cotidianidad del problema con la gente y que están diezmadas de vacancias. Hay que atacar eso y cubrir urgentemente esas vacantes. Para mí, esa es la prioridad.

-Respecto a la Corte Suprema, ¿piensa en candidatos?

-No es una prioridad inmediata hoy, pero entiendo que antes de que esta gestión termine buscará completar esos cargos. Lo dijo el Presidente. Yo me remito a lo que dijo el Presidente. Hoy no tiene en la cabeza completar la Corte porque no tiene la mayoría o no tiene la posibilidad de llegar a los dos tercios. Si se llegara a entender que hay posibilidad de llegar a la mayoría especial, entiendo que va a ser una discusión que se va a empezar a dar. Hoy no hay nombres.

-¿Se imagina una corte donde sus dos nuevas integrantes sean mujeres? ¿Sería una Corte con mayor equidad?

-Puede ser una Corte con dos integrantes mujeres. Una mujer, un varón, no sé. Como no tengo aún perfiles de lo que se buscará, no le puedo contestar esa pregunta.

-La Corte de cinco miembros ¿tiene una integración que le parece la adecuada o cree que debería tener más miembros?

-No, para mí la Corte de cinco miembros es una Corte que ha funcionado bien. Desde mi punto de vista, es el número justo.

-Usted es una persona con trayectoria dentro del Ministerio Público, conoce el Poder Judicial. ¿Qué le pasa cuando escucha en la política la discusión sobre ampliar la Corte?

-Bueno, siempre se escucha. La política política intenta agrandar la Corte. Yo creo que la Corte hoy funciona, y funciona bien. Está dando respuestas a la sociedad. Que se hable y que se discuta está bien, es sano, pero me parece que estamos bien con una Corte de cinco miembros.