Gieco: “En Diamante el Estado despilfarraba recursos con una tremenda desidia y desinterés por lo público”

"Diamante era una de las ciudades más pujantes de Entre Ríos, pero en los sucesivos gobiernos, algunas de las personas que ocuparon los lugares de decisión en el Estado, los únicos que se han beneficiado han sido ellos y su familia", acusó Gieco.

El intendente de Diamante Ezio Gieco (JxER) reiteró las acusaciones por malos manejos y graves irregularidades de sus antecesores en el municipio y detalló algunas de las denuncias que hizo en la justicia por presunta corrupción en la ejecución de obras públicas.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Gieco afirmó que “si bien me encantaría dejar de hablar de la herencia o de lo que pasaba en la ciudad, nos va a llevar 20 años poder corregir las situaciones que creemos que tenemos que corregir para funcionar de manera medianamente aceptable, porque hoy los comerciantes y los vecinos están haciendo un tremendo esfuerzo para poder cumplir, mientras el Estado despilfarraba recursos y malgastaba, con una tremenda desidia y desinterés por lo público”.

Al respecto, apuntó que su gestión se presentó en la Justicia “para que la Justicia investigue con la documentación que obtuvimos o encontramos en el municipio, porque no es tan sencillo, ya que el control que tiene el Estado no es eficiente; si no hay personas honestas en el Estado, el control que se logra en el Estado no es eficiente, porque dentro de la reglamentación de control que tiene el Estado, se puede abusar del Estado. Y ahí es donde las personas tienen que ser honestas, que quieran hacer las cosas bien. La documentación en papeles puede estar, puede parecer prolija, pero la realidad nos indica otra cosa”.

“Si nunca hubo dinero para hacer una obra con recursos del Estado municipal y hoy se pueden hacer, no es porque nosotros le pongamos levadura a la plata o tengamos el dinero en una incubadora es porque las cosas se estaban haciendo mal y se pueden hacer distintas y se pueden hacer aún muchísimo mejor. No porque sea del Estado, vamos a comprar mal, no porque sea del Estado vamos a dejar caer una licitación y en una segunda instancia se van a presentar con un sobreprecio y lo vamos a aceptar, y cuestiones así. El control que tiene el Estado no es eficiente”, planteó.

En relación con la denuncia que efectuó en mayo de 2024 por irregularidades en la obra de la bajada al río, el intendente comunicó que “la justicia terminó hace aproximadamente un mes de hacer las pericias de esa obra de la bajada del puerto, porque nosotros queríamos intervenirla, porque realmente era intransitable. Es una obra que se terminó y se inauguró en el año 2023 y a fines del 2023 ya no se podía circular más, tuvimos que levantar parte del hormigón articulado y de los cordones cuneta y demás, porque no se podía transitar y tuvimos que colocar material calcáreo, a pesar de que era precario el tránsito. Necesitábamos intervenirla porque esa es la vía que tenemos de acceso rápido al puerto, tanto a la parte turística como comercial, hay un camping privado, un camping municipal, hay empresas en el puerto trabajando, oficinas y toda la parte comercial del Puerto Diamante, y en los primeros días de enero que pudimos intervenir, que terminó la justicia con las pericias sobre esa obra y avanza de forma lentísima”.

Agregó que hubo denuncia “por otra obra que se hizo en la gestión anterior, que fue la construcción de la nueva terminal de ómnibus. Nosotros presentamos toda la documentación porque, según las pericias que nosotros hicimos con los profesionales de la Municipalidad y con una empresa privada también, había una diferencia de un 36 a un 38% de avance real y estaba certificado y pagado por el 80%. Es una obra que está neutralizada, si bien la tenemos que custodiar no podemos intervenirla porque está judicializado”.

Explicó que “ahí la justicia abrió dos causas por separado porque nosotros presentamos la denuncia sobre la terminal y la adjudicación de otra obra con el incumplimiento de esa. Incumpliendo con la obra de la terminal de ómnibus, a la misma empresa, obviamente amiga de quienes conducían el municipio Diamante, le adjudicaron otra obra más, incluso habiendo tenido incumplimientos en el Estado anteriormente, lo cual eso lo condiciona para acceder a las adjudicaciones de la obra y no siendo el tipo de obra que realizaba”.

Respecto de las respuestas del intendente apuntado, Juan Carlos Darrichón (PJ), Gieco comentó que “en algún medio dijo que era falta de gestión de nosotros que no habíamos continuado con la obra”.

Ante ello, describió que “lo que está construido de la obra, cualquier persona que no conozca de la materia, como es el caso mío que yo no conozco absolutamente nada de construcción, aplicando un poco el sentido común se da cuenta que no tiene ni siquiera las dimensiones ni la construcción corresponde a una obra que pueda tener un resultado aceptable. Difieren las columnas de los apoyos de la estructura superior del techo; se están cayendo las paredes solas, sin que esté el techo y pueda trabajar el viento sobre el techo; si se hubiesen puesto las chapas de cobertura, se hubiese volado todo el techo; hay estructuras atadas con alambre; vigas de hormigón que comienzan dentro de las paredes de ladrillo hueco a mitad de altura de la pared hacia arriba, sin tener apoyo en el piso; está certificada la obra de reducción de potencia de la energía eléctrica y la obra no está hecha; las dimensiones de las dársenas de los ómnibus no tienen suficiente espacio para que dos coches a la vez puedan abrir las puertas y no toquen un coche con el otro; no hay espacio y si un colectivo tuviese algún problema y quedara obstruyendo la única salida que tiene, no podría ingresar ni salir otro colectivo de la terminal; no tiene espacio para hacer una ampliación; sólo pueden entrar dos autos de remis o taxi a la terminal, y tienen uno de los accesos principales de la ciudad, sin un espacio donde estacionar los vehículos”.

“Realmente desde la concesión de la obra, desde la elección del lugar de la terminal, estuvo equivocada la obra y después todo lo demás. Nación les tiró la obra por la cabeza, nunca hubo un proyecto definido porque se construyó con un anteproyecto que tenía Transporte de la Nación, nunca se hizo la readecuación de obras por las modificaciones que se fueron haciendo en la obra, donde se preveía un techo de losa y colocaron un techo de chapa en una parte de lo que serían oficinas y eso no estuvo contemplado en el desarrollo de la obra. Certificaciones de cumplimiento que no existen; se construyó sin hacer siquiera un terraplén compactado. Cuando nosotros éramos bloque minoritario en el Concejo Deliberante y cuestionábamos incluso a los profesionales, te respondían con una foto de que había una compactadora parada en el terreno, pero eso no es una probeta de terreno con un certificado de compactación. Tiraban el hormigón sobre los hormigueros. Tiene todos los vicios habidos y por haber”, aseveró.

En este contexto, el intendente contó que “hoy estamos tramitando un financiamiento con provincia para hacer calles de asfalto que se hicieron en el año 2022 y 2023, y hoy hay que levantar todo y volver a construir”.

Apuntó asimismo que “según notificó la justicia, la empresa denunciada ya quebró, y acá está lo que digo de los abusos del Estado, hay que ver qué garantías le pidieron a la empresa para adjudicarle la obra y todo, porque la empresa ya quebró y los titulares de la empresa ya tienen otra firma y están trabajando con otras firmas”. Acotó que “los empresarios apuntados tienen otra firma, están operando canteras en la ciudad y haciendo publicidades, incluso con las obras que están judicializadas”.

Por otra parte, sobre la acusación que realizó en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante respecto a que las gestiones anteriores “se robaron” la recaudación del Festival de Doma y Folclore de Diamente, Gieco planteó: “Se hacen todos los ofendidos, porque cuando uno hace una macana, es más fácil hacerse el enojado que hacerse cargo. Claramente yo no direccioné lo que dije, si bien no estaba escrito y yo soy una persona que tengo un poco de carácter y mi sangre no es demasiado fría, hice una pregunta y manifesté lo que entiende cada uno de los diamantinos y cada una de las personas que queremos ese festival, que hemos trabajado por ese festival y que queremos que la ciudad algún día despegue. Creo que acá hay que hacer una docencia de 20 años para que nos vean de otra manera y que crean en la ciudad de Diamante, porque nosotros éramos una de las ciudades más pujantes de la provincia de Entre Ríos, y en los sucesivos gobiernos desinteresados, algunas de las personas que ocuparon los lugares de decisión en el Estado, los únicos que se han beneficiado han sido ellos y su familia. No me refiero a todos, pero por eso tenemos personas condenadas, personas procesadas, y personas que han sido mal absueltas porque siempre han tenido poder en la Justicia. Pero nos conocemos todos acá en Diamante, y cada una de las personas que ocupó un lugar, sabe lo que hizo.

Respecto del buen pasar económico de Darrichón en la actualidad, Gieco afirmó: “La gente verá el estándar de vida que tiene; yo conozco cómo fue la evolución y puedo asegurar que el sueldo que cobro como intendente no me alcanza para el gasto que genero, y es un buen sueldo, no cobrando viático, no cargando combustible, usando los vehículos nuestros todo el día, y los funcionarios también. Y, sin embargo, si miro la seguidilla de viáticos que cobraban para recaudar dinero era más valor que el sueldo que cobraban; las cargas de combustible en los vehículos particulares y de las camionetas eran a diario. Con esto me van a decir que a todos los vehículos del intendente los usaba la Municipalidad porque no tenía vehículos el municipio, y la verdad es que yo soy intendente, ando todos los días en mi vehículo y yo no cargo combustible a nombre de la Municipalidad”.

Como ejemplo del nivel de vida del ex intendente, refirió que “Darrichón ha tenido la posibilidad de comprar un lote, de hacer un loteo, mientras yo como intendente tengo un lote y creo que lo voy a tener que vender antes de que termine la gestión. Así que a mí no me coincide, no me cierran los números. Además, ha tenido posibilidad de tener un estándar de vida alto, de tener vehículos, de irse de vacaciones. Creo que ha de tener algún negocio rentable, porque si no, no lo podría hacer”.

En otro orden de temas, consultado por la causa por narcotráfico contra el diamantino Leonardo Airaldi y otros vecinos de la ciudad, Gieco sostuvo que “es un tema que se habla en Diamante porque Airaldi es un vecino de la ciudad, una persona que tenía una vida bastante activa en instituciones y demás; él estuvo al frente de la Sociedad Rural, participaba de diferentes eventos en la ciudad y demás. Y después hay otras personas más también vecinos de la ciudad involucrada, que la verdad es una pena por lo que causa el flagelo de la droga en una ciudad.

“Son vecinos de la ciudad, yo los conocí a los papás de él, a la mamá, los hermanos tienen algún emprendimiento en la ciudad y están trabajando. La repercusión está, el seguimiento se hace, pero es algo que nosotros como municipio no intervenimos”, sintetizó.

Respecto del movimiento de narcotráfico en la ciudad, evaluó que “seguramente no estuvo el control o quienes debían controlar no tuvieron las herramientas, porque si no, no debería haber llegado a tamaño movimiento de contrabando de droga. Evidentemente algo falló. Yo entiendo que había poco control de la zona de río, desde Rosario a La Paz, o faltó control. Si bien en su momento, se había instalado una comisaría flotante, debería haber existido el control, pero evidentemente algo pasaba porque la causa ha involucrado a diferentes personas y con diferentes cargos y ocupaciones, así que algo falló”.