Denuncia contra el diputado Juan Rossi: el PJ le pide a Hein que aplique el protocolo contra la violencia

Las diputadas del bloque del Frente Más para Entre Ríos le reclamaron al presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, la intervención ante las denuncias que se viralizaron contra el diputado provincial socialista Juan Rossi por hechos de violencia de género.

En 2025, cuando la presidenta del bloque del PJ, Laura Stratta, denunció por violencia al titular de la Cámara, Gustavo Hein, la Justicia exhortó a ambas Cámaras de la Legislatura “a que, en el marco de sus facultades reglamentarias, procedan a implementar -a la mayor brevedad posible- un protocolo de actuación para prevenir, sancionar y erradicar casos de violencia de género dentro del ámbito parlamentario”.

Las diputadas del justicialismo reclaman ahora que ante las denuncias contra el socialista Rossi se aplique aquel protocolo, consignó el portal Entre Ríos Ahora.

“La gravedad de los hechos referidos no sólo interpela la conducta individual, sino que compromete la responsabilidad institucional de este Cuerpo, el cual debe garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, en particular de las mujeres, conforme lo establecen la Ley Nacional N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Ley Provincial N° 10.956 y los compromisos asumidos por el Estado argentino en tratados internacionales con jerarquía constitucional”, dice la presentación que efectuaron este viernes ante el titular de la Cámara Baja.

Las legisladoras reclamaron de manera urgente:

“1) La inmediata culminación, aprobación e implementación del protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género, cuya elaboración fuera requerida en el ámbito judicial y luego aprobado por Resolución del Cuerpo, asegurando que el mismo contemple mecanismos claros de prevención, intervención y sanción.

“2) La adopción de medidas institucionales concretas y eficaces tendientes a resguardar los derechos de las mujeres, garantizar ámbitos laborales libres de violencia y evitar cualquier forma de revictimización.

“3) El seguimiento y la debida intervención de las áreas competentes, a fin de asegurar el estricto cumplimiento de la normativa vigente y de los estándares de debida diligencia reforzada que estos casos exigen”.

Las diputadas del PJ consideraron que resulta “imprescindible que esta Honorable Cámara actúe con celeridad, firmeza y responsabilidad institucional, no sólo frente a los hechos denunciados, sino también en la construcción de herramientas que prevengan y aborden adecuadamente situaciones de violencia de género en el ámbito legislativo”.