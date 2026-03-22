El uruguayense Pellandino ganó la carrera del TC Pista Pick Up en La Plata

La camioneta del uruguayense Pellandino fue la primera en cruzar la línea de meta.

Este domingo al mediodía se desarrolló la carrera correspondiente a la segunda fecha del TC Pista Pick Up. En el autódromo Roberto Mouras de La Plata, los pilotos de esta categoría primero disputaron las series y luego participaron de la final que otorgó la segunda victoria de la temporada.

En las series, Juan Guiffrey dio el golpe en la primera batería luego de superar a Tomás Pellandino para quedarse con la victoria. En la segunda batería, Nicanor Santilli Pazos no dejó pasar su oportunidad y se quedó con el primer puesto para largar adelante en la final.

La cuerda en la largada fue para el villaguayense y gran parte de la carrera se definió en la segunda vuelta, cuando un toque entre Guiffrey y Nicanor Santilli Pazos le permitió a Tomás Pellandino dar el salto hacia la primera posición. Desde allí, el uruguayense nunca más dejó ese primer puesto hasta el final de la competencia.

Detrás del uruguayense llegaron Antonino Sganga, en su primer podio, y Santiago Biaggi. Los entrerrianos Guiffrey y Manuel Borgert arribaron en el noveno y décimo puesto, respectivamente.

De esta manera, el piloto de la Histórica ganó su primera carrera de la temporada y se prendió en la lucha del campeonato, en la que lidera la tabla con seis puntos de ventaja sobre Biagi, ganador de la primera fecha. La próxima fecha de la temporada será el 26 de abril, en autódromo a confirmar.

Resultados | TC Pista Pick Up | Fecha 2 (en La Plata)

1°) Tomás Pellandino (Ford): 27’58”376/1000.

2°) Antonino Sganga (Ford): a 10”756/1000.

3°) Santiago Biagi (Toyota): a 11”109/1000.

4°) Faustino Cifre (Ford): a 18”149/1000.

5°) Nicanor Santilli Pazos (Foton): a 21”695/1000.

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9°) Juan Guiffrey (Ford): a 33”123/1000.

10°) Manuel Borgert (Ford): a 39”413/1000.