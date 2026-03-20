Defensoría del Pueblo e iglesias firmaron un protocolo de prevención ante situaciones de discriminación

La Defensoría del Pueblo y la Mesa de Diálogo Interreligioso de Paraná, integrada por representantes de las iglesias Católica, Metodista y Evangélica y por la comunidad judía, avanzó este jueves en la rúbrica de un protocolo de prevención e intervención ante situaciones de discriminación.

Este paso es el resultado de un trabajo en conjunto que se viene desarrollando desde el año pasado y que se funda en el compromiso con la protección integral del derecho a la igualdad y a la no discriminación y en la promoción de prácticas inclusivas y respetuosas, principalmente, en ámbitos deportivos y escolares de la ciudad, como una manera efectiva de prevención.

Lisandro Amavet, defensor del Pueblo de Paraná; Carlos Cepeda, de la Iglesia Católica; Pablo y Federico Soskin, por el Judaísmo; Jorge Ruiz, de la Iglesia Metodista; Julián Kolln, por la Iglesia Evangélica; y Juan Francisco Coniglio, Coordinador de Relaciones Institucionales de la Municipalidad, firmaron el documento que tiene el fin primordial de proteger los derechos humanos y libertades de las personas, a través de una acuerdo de actuación que busca evitar y/o atender cualquier acto u omisión discriminatoria por motivos de religión, género, raza, nacionalidad, ideología, posición económica o social.

Para ello, el protocolo prevé acciones de prevención, como campañas de difusión, talleres, charlas y actividades específicas en escuelas y clubes, y una serie de acciones y condiciones a aplicar ante hechos concretos. Por ejemplo, en relación al último punto, se garantizará la confidencialidad (reserva de identidad de la víctima y el resguardo de los datos personales) y la no revictimización, evitando el relato reiterado del incidente. “La toma de datos será centralizada y respetuosa, en un entorno de escucha empática”, se aclaró. Con este propósito, se habilitarán vías rápidas de acceso. La Defensoría del Pueblo será una de ellas, que atenderá presencialmente en su sede a las personas afectadas o allegados a ellas y también a través de los contactos telefónicos institucionales.

Cabe mencionar que la iniciativa se enmarca en la necesidad de atender la problemática en la comunidad, complejizada también a partir de la eliminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), y en la firme intención de articular acciones mancomunadas con clubes, escuelas y otras instituciones de la ciudad.

“Para nosotros es muy importante que las instituciones educativas, deportivas y cultuarales de la ciudad puedan apropiarse de esta herramienta de prevención y atención cuando se planteen situaciones de discriminación en cada ámbito”, remarcó Lisandro Amavet, quien estuvo acompañado por el Defensor del Pueblo de Paraná (Adjunto), Fernando Veiga, y la Defensora de los Derechos de las Personas Mayores, Marcia López.