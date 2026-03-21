Paraná: una persona fallecida tras caerse de su motocicleta en calles Lebensohn y Riacho Paracao

Un trágico siniestro vial se registró en la madrugada de este sábado en Paraná, donde un motociclista de 35 años perdió la vida tras caerse de su rodado. Si bien primero se indicó que había colisionado contra un poste de alumbrado caído, finalmente la Policía confirmó que el siniestro se produjo cuando el conductor del rodado perdió el equilibrio y cayó.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:35 en la intersección de calles Lebensohn y Riacho Paracao. La situación fue alertada por medio de un llamado al 911, que dio cuenta que había una persona gravemente herida. De acuerdo a las primeras informaciones, el hombre se desplazaba en una motocicleta Guerrero Trip en sentido Norte-Sur cuando, por causas que se investigan, perdió el equilibrio presuntamente a raíz de las inclemencias climáticas.

Al arribar al lugar, personal de emergencias constató que el conductor ya no presentaba signos vitales. Intervino personal policial y judicial para realizar las pericias correspondientes y determinar la mecánica del hecho.