Boca: el entrerriano Pékerman es candidato para la nueva Secretaría Técnica

Tras la disolución del Consejo de Fútbol, Boca contactó al entrerriano José Pékerman para que se sume a la nueva Secretaría Técnica del fútbol profesional. Según trascendió, en las últimas horas, desde la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme llamaron al experimentado DT para conocer su actualidad y ofrecerle sumarse al club. Esperan una respuesta para los próximos días, aunque hay buena predisposición entre las partes.

En principio, desde Boca Juniors le ofrecerán que forme parte de la nueva Secretaría Técnica, sin un puesto específico. Esto lo dejaría fuera de las funciones de un manager, aunque tampoco descartan que pueda darse ese lugar con el correr del tiempo. Desde el entorno del entrerriano deslizaron que tiene muchas ganas de sumarse al proyecto.

Algo que también juega a favor para que esto vaya tomando forma es la gran relación que existe entre ambos protagonistas, la cual se inició en el pasado cuando compartieron momentos históricos como entrenador y jugador. El director técnico es uno de los que más conoce al ídolo Xeneize debido a que coincidieron en las selecciones juveniles de Argentina y también en la Mayor que disputó el Mundial de Alemania en 2006.

Más datos

Incluso, en declaraciones pasadas, Pékerman elogió al actual presidente de Boca: “El que vivió de adentro con él sabe la manera en la que se manejó siempre, siempre con mucha personalidad, para llevarse bien con él hay que entender que quiere el fútbol sobre todo. Siempre tuvo la convicción”.

Además, expandió su pensamiento acerca de la tarea de Riquelme en la presidencia del conjunto azul y oro: “Estoy convencido de cómo es él en cuanto al sentimiento que tiene por el club. Seguramente, conoce en profundidad el sentimiento de los hinchas, quiere a Boca y haría lo imposible para las cosas funcionen bien”.

Navarro Montoya, otro de los candidatos

El mundo Boca tuvo un nuevo cimbronazo recientemente: Riquelme oficializó la disolución del Consejo de Fútbol. Por un desgaste generalizado, el presidente Xeneize disolvió la estructura de fútbol, que estaba integrada por Mauricio Chicho Serna, Raúl Cascini, Jorge Bermúdez (licencia) y Marcelo Chelo Delgado, que es el único que sigue en funciones.

Con la decisión ya tomada, aparecen nombres que podrían ocupar la nueva Secretaria Técnica y uno de los señalados es un ex jugador de Boca: Carlos Fernando Navarro Montoya. Otro nombre que aparece en el radar es el Beto Márcico, pero hasta el momento no existieron contactos formales.