Una joven denunció que intentaron subirla a un auto por la fuerza en Paraná. Sucedió en la noche de este martes y la Policía de Entre Ríos logró detener a tres personas.

Desde la Policía se informó a Ahora.com que el personal de Comisaría Novena acudió a un llamado por una situación conflictiva. En el lugar, una joven de 22 años relató que su hermana, de 30, llegó en un automóvil Fiat rojo acompañada por tres hombres.

Según manifestó, intentaron llevarla de manera forzada, utilizando un cuchillo y una botella. Ante esta situación, la joven se defendió con un ladrillo. Luego, las personas se retiraron del lugar.

La Policía interceptó el vehículo en calles Segundo Sombra y República de Siria, donde viajaban dos hombres y la mujer mencionada. Tras una revisión autorizada por la Fiscalía y el juez de Garantías, se secuestraron un cuchillo y una botella de vidrio.

Por estas circunstancias, las personas fueron detenidas y alojadas en la Alcaldía por el delito de amenazas calificadas.