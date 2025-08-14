Sóftbol: Gonzalo Zapata dejó de ser el coach de la selección femenina

El entrenador paraneanse Gonzalo Zapata contó en sus redes sociales que dejó de ser el coach principal del seleccionado femenino de sóftbol de Mayores. Después de cinco años, el coach avisó que no seguirá en el cargo, días después de la participación Albiceleste en el Campeonato Panamericano Monteria, Colombia. Es de recordar que bajo su mandato, el representativo nacional logró dos Campeonatos Sudamericanos de Mayores.

La despedida de Zapata

“Con enorme pesar, pero con la tranquilidad de haber dado todo de mí en estos cinco años y medio de trabajo al frente del equipo, anuncio que a partir de este momento no soy más el head coach del equipo nacional femenino Mayor de sóftbol”, explicó en el inicio.

“En estos años de trabajo, me llevo de las mejores experiencias vividas en este deporte. Trabajar con el grupo de trabajo que hemos conformado ha sido todo un privilegio para mí, y voy a estar eternamente agradecido con cada una de las personas que formaron parte del Cuerpo Técnico en estos años. Sin su pericia y capacidad, nada hubiera sido posible. Así también haber dirigido a jugadoras que se han transformado en verdaderas atletas y que hoy son peloteras de nivel internacional”, continúo.

“Desde febrero de 2020 hasta el Torneo Panamericano de Montería Colombia, hemos trabajado siempre pensando en abarcar todos los aspectos necesarios para la preparación de un equipo de alto rendimiento. No solo pusimos énfasis en la parte física y técnica, sino que también dimos mucha importancia a la construcción de equipo. Trabajamos el liderazgo y la toma de decisiones con profesionales y especialista en neurociencia y en psicología deportiva, y procuramos contar con profesionales de la salud a disposición para todas las necesidades de las jugadoras”, explicó.

A lo que agregó: “Realizamos un promedio de 10 concentraciones por año, prácticamente con escasos recursos, juntando a todo el equipo disponible para la preparación. Convocamos aproximadamente a 70 jugadoras de todo el país para ser evaluadas por el cuerpo técnico. Hemos viajado por las principales ciudades del país viendo competencias y jugadoras, y también viajamos a Estados Unidos a expensa nuestra, a ver jugadoras argentinas que viven y juegan en esas ligas”.

Para el final, Zapata manifestó: “Quiero agradecer enormemente a Carlos De La Vega y a Javier Martínez por todo el apoyo y respaldo que he tenido por parte de ellos. En los momentos más oscuros y difíciles que hemos vivido en el proceso de preparación del equipo, fueron las únicas personas que se han ocupado de resolver los inconvenientes que hemos sobrellevado”.