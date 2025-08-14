Copa País: Paraná ganó por penales y avanzó a la siguiente instancia

El selectivo de Paraná le ganó por penales a su similar de Nogoyá y avanzó a la siguiente instancia de la Copa País.

En el estadio Nelson Heffel del Club Deportivo y Cultural de Aranguren, la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) derrotó 3 a 2 a la Liga Departamental de Fútbol de Nogoyá en la definición desde el punto del penal, tras igualar 1 a 1. El partido correspondió a los segundos 90 minutos de la Zona 3 de la Etapa Clasificatoria de la Región Litoral Sur de la Copa País.

Luego de igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario, al igual que en el encuentro de ida disputado en Paraná la semana pasada, la serie se definió desde el punto penal, donde el elenco paranaense fue más efectivo y se impuso por 3 a 2, logrando así el pasaje a la siguiente ronda del certamen nacional.