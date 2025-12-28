Copa Entre Ríos: Independiente ganó en el adelanto del certamen femenino

Este sábado por la noche se disputó el primero de los partidos correspondientes a la tercera fecha de la Copa Entre Ríos de fútbol femenino. El duelo adelantado correspondió a la Zona 5 y enfrentó a La China de Concepción del Uruguay con Independiente de Gualeguaychú.

El partido finalizó con victoria de las gualeguaychuenses por 1-0, de manera que sumaron tres puntos importantes en su pelea por la clasificación. En su debut, el Rojo había vencido a Atlético Uruguay por 1-0, de manera que ahora lidera la tabla de posiciones con seis puntos.

Sigue la actividad

Este domingo 28 de diciembre habrá cuatro partidos para darle continuidad al torneo en las Zonas 2, 3 y 4. Por la Zona 2 habrá dos encuentros: Santa María de Oro de Concordia recibirá a Atlético Nueva Vizcaya; mientras que Los Teros será anfitrión de Santa Rosa, a las 17 y 19, respectivamente.

Desde las 20 comenzará el duelo correspondiente a la Zona 3 entre Sportivo Peñarol de Tala y Deportivo Urdinarrain. En esta zona quedará libre Social y Deportivo San José.

Por la Zona 4, en tanto, la actividad iniciará a las 18 con el enfrentamiento entre La Higuera de Concepción del Uruguay y Juventud Unida de Gualeguaychú. Por este grupo quedará libre Gimnasia de Concepción del Uruguay.

Fixture | Fecha 3 | Copa Entre Ríos

-Zona 1:

Lunes 29/12:

21: Barrio Sud (Villaguay) - Malvinas (La Paz).



A CONFIRMAR:

San Benito Paraná - Caballú (La Paz).



-Zona 2:

Domingo 28/12:

17: Santa María de Oro (Concordia) - Atlético Nueva Vizcaya.

19: Los Teros (Feliciano) - Santa Rosa (Chajarí).



-Zona 3:

Domingo 28/12:

20: Sportivo Peñarol (Rosario del Tala) - Deportivo Urdinarrain.

Libre: San José.



-Zona 4:

Domingo 28/12:

18: La Higuera (Concepción del Uruguay) - Juventud Unida (Gualeguaychú).

Libre: Gimnasia (Concepción del Uruguay).



-Zona 5:

Sábado 27/12:

La China 0-1 Independiente (Gualeguaychú).

Libre: Atlético Uruguay.