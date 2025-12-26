El Gato Negro cierra el año con la proyección de una película

Este domingo 28 de diciembre a las 19, el espacio Gato Negro Cultural, ubicado en Tucumán 355, será sede de una nueva función del ciclo Cine en el Gato Negro, con la proyección de Imperio, la última película dirigida por David Lynch. La actividad busca cerrar el mes, el ciclo anual y la programación cultural del año con una propuesta dedicada al cine de autor, en continuidad con las funciones que se desarrollaron todos los domingos en ese espacio cultural.

La proyección forma parte de los ciclos estables de cine que se llevan adelante en Gato Negro Cultural, un ámbito que combina café y actividades artísticas, y que a lo largo del año sostuvo una agenda regular dedicada a películas de autor. En esta ocasión, la elección de Imperio responde a la intención de despedir el año con una obra central dentro de la filmografía de Lynch, fallecido a comienzos de este año, y considerada por amplios sectores de la crítica como una síntesis extrema de su universo creativo.

La película, titulada originalmente Inland Empire, es una producción estadounidense estrenada en 2006, con guion, música y dirección a cargo del propio David Lynch. Con una duración de 176 minutos, el film está protagonizado por Laura Dern, quien interpreta a una actriz que comienza a perder los límites entre su identidad personal y el personaje que encarna durante el rodaje de una película atravesada por una supuesta maldición.

La trama avanza a través de escenas que se desplazan entre Los Ángeles y Polonia, incorporando personajes, relatos dentro del relato y referencias a otros trabajos del propio Lynch, como la serie Rabbits y el proyecto AXXoN N. La película propone un recorrido por el reverso del sueño hollywoodense, con elementos de pesadilla, distorsiones temporales y una puesta en escena que muestra los primeros planos expresionistas. En su estreno, Imperio generó opiniones divididas, aunque con el paso del tiempo fue revalorizada como una obra central dentro del cine experimental contemporáneo.

El espacio cultural acompañará la función con café y otras bebidas.

La entrada tendrá un valor de $2.000 y podrá abonarse en puerta.