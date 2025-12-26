Lali sumó una segunda fecha en River tras agotar entradas para su primer show

Lali anunció una nueva presentación en el Estadio Monumental de River Plate luego de agotar, en apenas dos horas, todas las localidades disponibles para su primer recital programado en ese escenario. La artista se presentará los días sábado 6 y domingo 7 de junio de 2026 en la ciudad de Buenos Aires, con espectáculos organizados a gran escala y venta de entradas a través de la plataforma All Access.

La decisión de sumar una segunda fecha responde a la alta demanda del público y al objetivo de ampliar la posibilidad de acceso a un show que marca un nuevo paso en la carrera de la artista en uno de los estadios más grandes del país.

El anuncio se conoció luego de que la cantante compartiera en sus redes sociales un mensaje en el que hizo referencia al recorrido reciente de su carrera y al desafío que implica presentarse en River. En ese mensaje, Lali recordó que durante el último año realizó cinco funciones con localidades agotadas en el estadio de Vélez y planteó el salto al Monumental como un objetivo que le debe al público.

Las presentaciones se realizarán en el Estadio Monumental, que cuenta con una capacidad superior a las setenta mil personas. La organización informó que las entradas incluyen una instancia de preventa y que los valores varían según la ubicación elegida. El campo delantero tiene un valor de $130.000, mientras que las plateas preferenciales San Martín y Belgrano se ofrecen a $110.000. La platea Sivori media cuesta $80.000, las plateas altas San Martín y Belgrano tienen un valor de $75.000, el campo general se encuentra a $70.000 y la platea Sivori alta tiene un precio de $50.000.

Lali vía X

Con 34 años, Lali atraviesa una etapa de fuerte proyección artística el los escenarios del país, con una agenda de recitales masivos y una propuesta escénica de música pop, su nueva era rockera con el último disco No vayas a atender cuando el demonio llama y una gran puesta visual.

Desde la producción señalaron que la rápida respuesta del público ante la primera fecha motivó la apertura inmediata de una segunda función, con el objetivo de dar respuesta a la demanda y ampliar el alcance del evento.