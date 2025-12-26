Noventosa Mal reprogramó su fiesta de fin de año y se realizará este sábado en Arenas

La organización de la fiesta Noventosa Mal confirmó la reprogramación de su evento de fin de año, que finalmente se realizará este sábado 27 de diciembre en el predio Arenas, ubicado en Playas del Thompson, en la ciudad de Paraná. La decisión fue tomada debido al pronóstico de lluvias previsto para la fecha originalmente anunciada, con el objetivo de garantizar que la propuesta se desarrolle al aire libre y en las condiciones adecuadas para el público. La jornada marcará la despedida del año con una fiesta temática dedicada a los grandes éxitos musicales de la década del 90, con la participación del DJ Gogui Butus.

La organización remarcó que la reprogramación responde exclusivamente a razones climáticas y que se mantiene intacta la propuesta original, tanto en formato como en contenidos.

En relación con las entradas, se informó que todos los tickets ya adquiridos continúan siendo válidos para la nueva fecha del sábado 27 de diciembre, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. Pero aquellas personas que prefieran solicitar la devolución del dinero podrán hacerlo comunicándose a través del correo a Plateavip@gmail.com. Las entradas adquiridas en Disquería Breyer podrán devolverse únicamente los días 26 y 27 de diciembre en el mismo local.

La fiesta contará con la musicalización del DJ Gogui Butus, quien estará a cargo de recorrer los principales hits de los años noventa, en una noche pensada para el baile y la celebración del cierre del año. Desde la organización invitaron al público a acompañar esta nueva fecha y destacaron la importancia de poder realizar el evento en un espacio abierto, tal como fue concebido desde un principio.

Las entradas continúan a la venta en Disquería Breyer y a través del sitio web www.plateavip.com.ar