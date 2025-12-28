“El objetivo era ascender”, dijo el entrerriano entrenador de Acassuso

En la última edición del Metropolitano, Acassuso escribió una importante página en su historia al lograr el ascenso hacia la Primera Nacional luego de 79 años. En este logro hubo un nombre entrerriano: el de su entrenador.

El gualeguaychuense Ángel Darío Lema fue el responsable de conducir al equipo que logró el segundo ascenso que otorgó la categoría luego del obtenido por Midland. Una semana después del logro, el técnico habló sobre el camino recorrido con el conjunto de San Isidro.

“Cuando me llamaron para dirigir Acassuso, lo primero que me dijeron fue que el objetivo era ascender”, señaló el técnico en declaraciones a El Día. Explicó que en eso coincidieron tanto los dirigentes como el cuerpo técnico.

En lo personal, sostuvo: “Venía de dos intentos donde se nos había negado y sentíamos que esta vez se daban todas las condiciones. Lo pensamos, lo soñamos y lo pudimos lograr”, dijo Lema sobre la coronación tras vencer a Deportivo Armenio por 2-1 en el global de la definición.

Para el técnico que llegó al Quemero en septiembre (casualmente inició la temporada dirigiendo a Armenio, ante el que obtuvo el ascenso), su equipo supo leer cada instancia del torneo y jugaron con inteligencia en las series decisivas.

“Sabíamos que jugando de local teníamos que sacar ventaja y que después, de visitante, había que manejar los tiempos, ver qué partido se daba y ser inteligentes”, manifestó. Marcó como un punto de inflexión el duelo de las semifinales ante Real Pilar: su equipo lo empató sobre el final y luego venció en los penales. “Nos dio esa cuota de suerte de campeón que todo equipo necesita”, sostuvo y agregó que desde ese momento en adelante tuvieron otra confianza.

Armenio

En la definición, Lema enfrentó al equipo con el que empezó la temporada y del que se fue poco después de iniciar el Torneo Apertura. “Se me vinieron muchas cosas a la cabeza. Estar sin trabajo, tomar la decisión de irme de Armenio por cuestiones extrafutbolísticas, pasar mucho tiempo sin dirigir… Todo eso se te cruza por la cabeza en un segundo”, dijo y agregó: “Cuando uno logra algo así, siente que todoe se esfuerzo valió la pena”.

El gualeguaychuense destacó el rol de sus seres queridos en el punto más bajo: “Ahí es donde aparece la familia, que es fundamental. Son los que bancan cuando uno está mal, cuando no hay trabajo, cuando uno se desespera. Detrás de cada entrenador hay una familia que sostiene todo”, valoró.

Dirigir en el ascenso

El entrenador entrerriano destacó que en su recorrido se formó dirigiendo inferiores, escuelitas y como coordinador. “Arranqué de muy chico y fui creciendo de a poco”, sostuvo y agregó: “Llevo ocho años dirigiendo y ya conseguí tres ascensos. Eso habla de sacrificio, de constancia y de no bajar nunca los brazos”.

Lema no es ajeno a la situación del ascenso en cuanto a lo económico. “El fútbol en las categorías menores no es fácil. Son pocos los clubes donde se gana bien, no hay premios extra y muchas veces se trabaja más por convicción que por otra cosa”, reveló. De todas maneras sostuvo que es una elección suya dirigir en estas categorías: “Le ponemos el pecho a la situación y seguimos adelante, siempre enfocados en el trabajo”.

Ascenso

Para la obtención del ascenso, Lema consideró como fundamental haber contado con carácter, juego, ganas y convencimiento. “El plantel creyó en el trabajo que se hacía, creyó en la idea y creyó que se podía. Ese convencimiento fue fundamental y estos muchachos lograron algo histórico para el club”, señaló.

En cuanto al valor de este ascenso, el tercero de su carrera, dijo que todos son inolvidables. “Los tres ascensos que conseguí son importantes, pero subir a la segunda categoría era un desafío que venía buscando y soñando. Es un logro más grande, que ocupa un lugar muy importante en mi carrera”, valoró. “Está al nivel de otros sueños que uno tiene, como en algún momento poder dirigir en Primera División” indicó.

Lema fue entrenador de Defensores Unidos de Zárate en el ascenso desde la Primera C al Metropolitano en 2018 y también dirigió a Ferrocarril Midland en su ascenso desde la C al Metropolitano en 2023.

Ilusión

El técnico dejó claro que se ilusiona con llegar a la Primera División. “Muchos colegas me escribieron y eso es un estímulo enorme para seguir creciendo”, contó. “Eso reconforta, porque habla no solo de lo profesional, sino también de lo humano. Siempre digo que en el fútbol lo más importante es ser buena persona”, manifestó.

Para finalizar, Lema dejó en claro que está encaminada su continuidad en Acassuso. “Falta cerrar la parte económica, pero ya estamos pensando en lo que viene”, anticipó. “La Primera Nacional es muy dura, con equipos grandes y presupuestos más altos, pero la idea es armar un equipo competitivo, que esté a la altura de la categoría”, dijo.

Acassuso formará parte de la Zona A en la que se enfrentará con: All Boys, Almirante Brown, Central Norte, Chaco For Ever, Bolívar, Colón, Defensores de Belgrano, Deportivo Madryn, Deportivo Morón, Estudiantes (BA), Ferro, Godoy Cruz, Los Andes, Mitre, Racing (Córdoba), San Miguel y San Telmo.