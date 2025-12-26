Samba na Esquina recibirá el Año Nuevo en Plaza Alvear

El colectivo musical Samba na Esquina llevará adelante una nueva edición de su celebración popular de Año Nuevo el miércoles 1 de enero a las 2 de la madrugada en Plaza Alvear, en la ciudad de Paraná. La actividad se desarrollará con una propuesta basada en la música, la danza y el encuentro espontáneo, con el propósito de recibir el nuevo año de manera comunitaria, sosteniendo una tradición autogestiva que el grupo impulsa desde hace casi dos décadas.

La iniciativa, conocida como "La fiesta del 31", nació hace 19 años y se convirtió con el paso del tiempo en una manifestación cultural estable dentro del calendario informal de celebraciones de la ciudad. En esta edición, como en años anteriores, la organización puso a disposición una gorra virtual para afrontar los gastos operativos del evento, con aportes voluntarios que pueden realizarse a través del alias sambanaesquina.

Samba na Esquina está integrado por Jorgelina Barbiero y Natalia Damadian en voces, Juan Bonetti y Mauricio Guastavino en voz y percusión, Mauro Leyes en cavaquinho, Santiago Weber en guitarra de siete cuerdas, e Iván Petrich y Diego Sánchez en percusión. La formación propone una recreación de la roda tradicional de samba, con el grupo dispuesto en forma circular y el público acompañando desde alrededor, bailando y participando del clima festivo. El repertorio del grupo cuenta con clásicos y composiciones representativas de la Música Popular Brasilera.

A lo largo de su trayectoria, Samba na Esquina se presentó en distintas localidades de la provincia y en ciudades ade ás se Entre Ríos, como Santa Fe y Rosario. Su trabajo sostenido en el tiempo y su vínculo con el espacio público fueron reconocidos en noviembre de 2023, cuando la Fiesta del 31 fue declarada de Interés Cultural por el Gobierno de Entre Ríos.