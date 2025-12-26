Juicio político a Medina: Lena dijo que el martes los diputados tuvieron “todos los oficios contestados”

Gabriela Lena, vicepresidenta de la Cámara de Diputados de la provincia, dijo que la comisión de Juicio Político se reúne este viernes para emitir el dictamen sobre las denuncias contra Susana Medina de Rizzo. La resolución debe estar antes del 5 de enero porque, según manifestó la legisladora, el proceso se abrió el 5 de diciembre y debe ocurrir en el lapso de un mes.

“El 5 de diciembre ingresó el juicio político y el 5 de enero cae, por eso hay que emitir dictamen. Tenemos borradores del dictamen, hay que definirlos en base a lo que conversemos”, aseguró la diputada en declaraciones al programa Amanece que no es poco (Radio Plaza).

El diputado Enrique Cresto dijo el martes pasado que la Comisión de Juicio Político dio un tratamiento “exprés” a las denuncias contra Medina de Rizzo. “Este tema tiene un plazo para definir. Lo escuché al diputado Cresto sobre el tratamiento exprés, habrá sido para él que fue a una sola reunión”, apuntó.

En relación a que no estaban todos los informes solicitados a los organismos oficiales, Lena respondió: “Eso es mentira. El martes tuvimos todos los informes contestados, ellos tenían en su whatsapp personal todas las contestaciones de todos los oficios. El problema aquí fue otro pero no da para conversarlo”. “En mi comisión, en la de Asuntos Constitucionales, tenemos días concretos para reunirnos, hubo feriados y nos pusimos de acuerdo de cómo iba a ser el procedimiento y los plazos, y eso se cumplió. Y se contestaron todos los oficios y documentación el martes”, agregó.

Señaló que el martes “había un borrador que hice circular en base a lo conversado, nos juntamos a las 8 de la mañana y después no bajaron a la sesión. Por eso citamos a la reunión de comisión hoy”, contó. “La verdad que no hablé con ninguno de ellos personalmente”, añadió después.