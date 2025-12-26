María Becerra explotó contra los haters que cuestionaron sus vacaciones en Finlandia

María Becerra volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez no por un lanzamiento musical ni por un show multitudinario, sino por un fuerte cruce en redes sociales que dejó expuesta su postura frente a las críticas. La cantante, que se encuentra disfrutando de unas vacaciones soñadas en Finlandia junto a su pareja, J Rei, respondió sin filtros a un usuario que la cuestionó por viajar al exterior en medio del complejo contexto económico que atraviesa el país.

Todo comenzó cuando la artista compartió imágenes de su estadía en tierras nórdicas, un viaje que había planeado desde hacía tiempo luego de cerrar un año consagratorio, marcado por dos estadios River colmados y una agenda laboral intensa. Entre auroras boreales, paisajes nevados y actividades típicas del invierno europeo, la artista mostró su costado más íntimo y celebró la posibilidad de cumplir un sueño largamente postergado.

Sin embargo, no todos los comentarios fueron elogiosos. Un usuario identificado como @rodrigopena612 le escribió con tono acusatorio: "¿Vos no sos la caradura que decía hace menos de 20 días que había que quedarse en el país, que había cosas re piolas?". El mensaje, que rápidamente se viralizó, apuntaba a una supuesta contradicción entre los dichos de la cantante y su decisión de vacacionar en el exterior.

Lejos de ignorar el comentario, María decidió responder de manera directa y contundente. "Vengo de hacer un show que le dio trabajo a 500 argentinos, Rodri. Amo a mi país, me voy de vacaciones en mi país, invierto en mi país, ayudo siempre que puedo, estoy armando una fundación en mi país. Llevo mi bandera y la defiendo en todos lados a donde voy. ¿Vos qué hacés además de estar rompiéndome los hue... a mí? Contame, que me re interesa", escribió la intérprete, dejando en claro que su compromiso con la Argentina va mucho más allá de un posteo en redes.

La respuesta no terminó ahí. El usuario retrucó con un escueto "Soy un hombre de palabra. Fin", a lo que María volvió a contestar, elevando aún más el tono del intercambio: "Mi enojo no fue una reacción desde el ego, sino una respuesta frente a la ignorancia con la que hablaste. Por cierto, no contestaste mi pregunta, Rodri. ¿Tenés algo más interesante que decir o solo te sabés la de 'zurdita'?". El mensaje recibió miles de "me gusta" y generó un intenso debate entre seguidores y detractores.

El cruce escaló todavía más cuando otra usuaria, @ramirezvickkit, se sumó a la discusión. Allí, la cantante volvió a remarcar su compromiso social: "Ayudo a muchas familias, hospitales, fundaciones y ahora me estoy armando mi propia fundación. ¿Y vos, hacés algo por esa gente? ¡Contanos!". Las respuestas de María fueron celebradas por gran parte de su fandom, que destacó su sinceridad y su decisión de no dejar pasar comentarios que considera injustos.

El episodio ocurrió en paralelo a uno de los momentos personales más felices de la artista. En Finlandia, María y J Rei compartieron una lista de deseos que incluía ver auroras boreales, manejar motos de nieve, esquiar y cocinar juntos a la intemperie. "El viaje de nuestros sueños", escribió ella en Instagram, dejando en claro que se trató de una experiencia pensada y deseada durante años. "Siempre quisimos hacerlo exactamente así: Navidad, Año Nuevo, mucha nieve; solos vos y yo", expresó.

El contraste entre la magia del viaje y la crudeza del cruce virtual volvió a poner sobre la mesa una discusión recurrente: hasta qué punto las figuras públicas deben justificar sus decisiones personales. En este caso, María Becerra eligió no callar y exponer con argumentos su mirada sobre el trabajo, el compromiso social y el derecho al descanso.

Fuente: Infobae