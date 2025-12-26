La Chilanga Banda regresa a los escenarios de Paraná con una función especial

La escena cultural de la capital entrerriana será escenario del regreso de La Chilanga Banda, que volverá a presentarse por una sola noche el sábado 27 de diciembre a las 20 en el espacio de Radio Comunitaria Barriletes, ubicado en Courreges 418. La actividad se desarrollará en vivo, con el propósito de conmemorar los quince años del nacimiento del proyecto artístico y los diez años transcurridos desde su disolución.

La Chilanga Banda surgió hace quince años como una formación artística de carácter colectivo, integrada por múltiples expresiones que desbordaban el formato tradicional de una banda de rock. Durante más de cinco años, el grupo recorrió escenarios, espacios alternativos y calles de la ciudad, construyendo una identidad marcada por lo artesanal y lo caótico.

Según adelantan desde la producción, el espectáculo se va a presentar como una puesta en escena multidisciplinaria, que recupera ese imaginario construido a lo largo de los años y lo resignifica en una única función. La propuesta plantea un recorrido que integra música en vivo, recursos teatrales y la idea de un último ritual compartido con el público. Según se informó desde la organización, la duración del encuentro será "acotada e irrepetible".

La sede para esta presentación será Barriletes, ya que el espacio se vincula como punto de referencia para la cultura comunitaria y autogestionada en la ciudad.