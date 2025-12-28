Ángelus del papa León XIV: “La Sagrada Familia, nido y cuna de la única respuesta de salvación”

En el Ángelus dominical, el obispo de Roma recordó que la familia de Nazaret se convierte en “signo de esperanza y refugio”, y advirtió sobre la presencia de los “Herodes” de la actualidad.

El papa León XIV presidió este domingo 28 de diciembre el Ángelus e invitó a los fieles a rezar por las familias que sufren a causa de los conflictos armados en distintas regiones del mundo.

En el marco de la fiesta de la Sagrada Familia, el pontífice puso el foco en las consecuencias humanas de la guerra, las cuales aseguró generan “desarraigo, dolor y rupturas profundas”, afectando especialmente a niños, ancianos y personas vulnerables.

Al reflexionar sobre el Evangelio que narra la huida de la Sagrada Familia a Egipto, el obispo de Roma señaló que incluso en el contexto luminoso del nacimiento de Jesús aparece la amenaza del mal, representada por el rey Herodes. En ese sentido, subrayó que la familia de Nazaret se convierte en “signo de esperanza y refugio”, capaz de proteger la vida frente a la violencia y la persecución.

El Papa dirigió su mirada a las familias de hoy y aseguró que “debemos preservar en ellas los valores del Evangelio, la oración, la recepción frecuente de los sacramentos, especialmente la Confesión y la Comunión, el afecto sano, el diálogo sincero, la fidelidad, la sencillez y la belleza concreta de las buenas palabras y los buenos gestos cotidianos”.

León XIV advirtió también sobre la presencia de los “Herodes” de hoy, con sus mitos de éxito a cualquier precio, de poder sin escrúpulos, de bienestar vacío y superficial, “y a menudo paga las consecuencias en soledad, desesperación, división y conflicto. No permitamos que estos espejismos apaguen la llama del amor en las familias cristianas”, manifestó, alentando en ese sentido a “redescubrir la sencillez, la confianza en Dios y la entrega cotidiana como caminos para sostener la vida familiar”.

