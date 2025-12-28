Copa Entre Ríos: Dos partidos dieron continuidad a la prolongada fecha 2

Newell's fue uno de los ganadores del sábado en la Copa Entre Ríos.

Este sábado hubo dos partidos correspondientes a la prolongada segunda fecha de la Copa Entre Ríos de fútbol masculino. Debido a la tormenta registrada en la provincia el fin de semana pasado, muchos encuentros fueron postergados y se disputan este fin de semana para completar la fecha.

Es por eso que este sábado hubo dos encuentros. En uno de ellos, correspondiente a la Zona 2 del torneo, Newell’s de Victoria derrotó a Juventud y Ferrocarril Unidos de Carbó por 3-1 en condición de visitante. Por esta misma zona habrá acción este domingo: Sarmiento de Crespo recibirá a Peñarol de Basavilbaso desde las 17.

El otro encuentro que se disputó el sábado fue entre Cosmos de Federación y La Florida de Chajarí. El partido acabó igualado 2-2 en el mismo grupo por el que el pasado lunes hubo empate 0-0 entre Colegiales y La Bianca de Concordia.

Sigue la fecha 2

Con acción para Don Bosco y Peñarol, que se enfrentarán a partir de las 18 por la Zona 1, este domingo habrá 10 encuentros correspondientes a la segunda fecha, con los que finalmente se pondrán al día los elencos participantes del certamen provincial.

Fixture y resultados | Copa Entre Ríos | Fecha 2

-Zona 1:

Domingo 28/12:

18: Don Bosco - Peñarol.

18.30: Arsenal (Viale) - Unión (Crespo).



-Zona 2:

Sábado 27/12:

Juventud y Ferrocarril Unidos (Carbó) 1-3 Newell’s (Victoria).



Domingo 28/12 | Desde las 17:

Sarmiento (Crespo) - Peñarol (Basavilbaso).



-Zona 3:

Viernes 19/12:

El Porvenir (Santa Anita) 2-0 Defensores del Oeste (Basavilbaso).



Domingo 28/12:

18.30: La Academia (Galarza) - Cultural (Crespo).



-Zona 4:

Domingo 28/12:

17.30: Urquiza (Santa Elena) - Camba Cuá (Santa Elena).

17.45: Caballú (La Paz) - Malvinas (Federal).



-Zona 5:

Domingo 21/12:

Engranaje (Concepción del Uruguay) 2-0 Atlético Colonia Elía.

Deportivo San Marcial 0-1 Deportivo Urdinarrain.



-Zona 6:

Domingo 21/12:

Juventud Urdinarrain 0-0 Parque Sur (Concepción del Uruguay).



Viernes 26/12:

María Auxiliadora (Concepción del Uruguay) 0-2 Deportivo Ubajay.



-Zona 7:

Viernes 19/12:

Rivadavia (Concepción del Uruguay) 3-4 Almagro (Concepción del Uruguay).



Domingo 28/12:

20: San José - Libertad (Concordia).



-Zona 8:

Domingo 28/12:

18: Juventud Unida (General Campos) - Atlético Liebig.

20: Lanús (Concepción del Uruguay) - Defensores de Nébel (Concordia).



-Zona 9:

Lunes 22/12:

Colegiales (Concordia) 0-0 La Bianca (Concordia).



Sábado 27/12:

Cosmos (Federación) 2-2 La Florida (Chajarí).



-Zona 10:

Martes 23/12:

Independiente (Villa del Rosario) 3-2 Unión (Concordia).



Domingo 28/12:

18: América (Federación) - 1° de Mayo (Chajarí).