El carnaval popular Matecito tendrá cinco noches en el verano 2026

Los Corsos Populares Matecito volverán a ser protagonistas del verano 2026 en Gualeguaychú, con una propuesta que recupera el espíritu barrial y comunitario del carnaval y que se desarrollará durante varias noches entre enero y febrero. La iniciativa es impulsada por las agrupaciones participantes y cuenta con el acompañamiento del Gobierno de Gualeguaychú, con el objetivo de sostener y fortalecer una de las expresiones culturales más tradicionales de la ciudad, promover el encuentro, la participación familiar y la continuidad del trabajo artístico que se realiza durante todo el año.

Según el cronograma confirmado, los Corsos Populares Matecito tendrán lugar los días 16, 23 y 30 de enero y continuarán el 6 y el 13 de febrero de 2026. A estas fechas se suman el Corso Infantil, previsto para el 23 de enero, y el tradicional Entierro del Carnaval, que se realizará el 13 de febrero, como cierre de la temporada.

La presentación oficial de los Corsos Populares Matecito 2026 se contará con la participación de 16 agrupaciones carnavaleras. Algunas de ellas ofrecerán durante la jornada un adelanto artístico de las temáticas que desarrollarán a lo largo del próximo año, permitiendo al público conocer parte del trabajo creativo que se viene gestando. Durante la presentación se podrán apreciar trajes, personajes, música, coreografías y fragmentos de las propuestas que luego formarán parte de los desfiles.

En el marco de este encuentro, también se llevará adelante la entrega de cuatrocientas entradas destinadas a las agrupaciones participantes, que podrán ser comercializadas por ellas mismas con el fin de continuar recaudando fondos para la producción de sus espectáculos. Además, se informarán los montos de los premios correspondientes a la edición 2026 y se lanzarán oficialmente las inscripciones para el Corso Infantil, los Mascaritos y el Entierro del Carnaval.

La jornada de presentación contará con la presencia de ferias y stands gastronómicos.