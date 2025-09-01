El ciclo Puentes de la Escuela de Música presenta al grupo Cáscara

El grupo Cáscara dará un show este viernes en la Escuela de Música.

El Ciclo Puentes presenta al grupo Cáscara, el viernes 5 de septiembre a las 20:30 horas en el Auditorio Walter Heinze (Italia 61) de la Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio.

Porque la canción dice, canta, cuenta. Trae y lleva. Abraza y acompaña.En la resonancia mutua que trae consigo el encuentro, Cáscara compartirá junto a artistas invitados una ronda de canciones y músicas de diversas autorías, desde un lenguaje abierto y alimentado por diversas sonoridades.

Los integrantes de Cáscara vienen de diversas formaciones, siendo la Constancio Carminio una parte de esos caminos. Es por ello que en el transitar de cada canción van apareciendo evocaciones de lenguajes sonoros, como rítmicas latinoamericanas, folclore, jazz, etc. que invitan a viajar hacia una atmósfera de paisajes interiores.

Cáscara nace a fines de 2018 en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Ha ofrendado su búsqueda de una manera de decir, en diversas ciudades y provincias, compartiendo, sosteniendo y desarrollando vínculos con artistas en distintos puntos del país.

En esta nueva etapa, intenciona la posibilidad de registrar en un disco los diversos caminos que hasta ahora se han manifestado dentro de estas músicas experimentadas grupalmente. Como una fotografía del ahora. Por eso, la recaudación del evento será destinada al proceso de grabación del primer disco del grupo.

Cáscara está conformado por: Luciana Insfrán (piano y voz), Pablo Paredes (guitarra), Jorge "Chiro" Ochoa (bajo) e Iván Petrich (batería y percusión).

Artistas invitados: Paola Leiva, Laura Yoris, Carlos "Negro" Aguirre.

Entradas

2da. Preventa: $8.000 - Hasta el 5 de Septiembre (Estudiantes FHAyCS 2x1) En Puerta: $10.000 - (Estudiantes FHAyCS 2x1).

Contacto Anticipadas: 343 - 457-7792 (Iván Petrich).