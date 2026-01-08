Primera Nacional: Bonansea llevará sus goles a Colón de Santa Fe

Alan Bonansea se despidió de Patronato y llevará su goles a Colón de Santa Fe.

Con vistas a la temporada 2026 de la Primera Nacional, Colón de Santa Fe acordó la llegada del delantero Alan Bonansea, quien este miércoles avisó que no seguirá en Patronato y saltará el charco para llevar sus goles al Sabalero.

El atacante, de 29 años, venía encabezando la lista de opciones por sus características y por el rendimiento que mostró en Patronato, donde disputó 32 encuentros, anotó 11 goles y sumó dos asistencias, números que respaldan su capacidad como referencia ofensiva.

En las últimas horas, Bonansea se despidió de Patronato en buenos términos, agradeciendo la oportunidad y destacando el respaldo recibido durante la temporada. Su salida, ya asumida por el conjunto entrerriano, abrió el camino para que Colón avanzara sin trabas en la negociación.

Más allá de las negociaciones que tuvo en paralelo a la espera de alguna propuesta de Primera División, el delantero eligió el proyecto Sabalero, donde esperan que aporte presencia en el área.

Un delantero con experiencia

Bonansea inició su carrera en las Inferiores de Lanús y luego encadenó diversas experiencias que lo moldearon como futbolista. Pasó por Almagro, Mitre (Santiago del Estero), Atlético de Rafaela, el fútbol europeo con el Lokomotiv Zagreb de Croacia, y más tarde sumó rodaje en Chacarita, Mushuc Runa de Ecuador, Santamarina, Albion de Uruguay y Estudiantes de Río Cuarto.