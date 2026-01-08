Más de 4 millones de vehículos cruzaron por el Túnel Subfluvial en 2025

El Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe difundió un informe que confirmó un nuevo récord histórico de tránsito por el Túnel Subfluvial “Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis”, reafirmando su rol estratégico para la conectividad, el turismo y el desarrollo productivo de Santa Fe y Entre Ríos. “Estamos llevando adelante distintas tareas de mantenimiento, modernización y reacondicionamiento estructural del Túnel junto al Gobierno de Entre Ríos, pero estos números demuestran que hay que fortalecer y mejorar la logística entre ambas provincias tanto en materia productiva como turística”, señaló el ministro Gustavo Puccini.

Durante el año 2025, transitaron por el viaducto interprovincial 4.186.406 vehículos, con un pico en enero de 2025 de 373.668 usuarios, lo que significó un incremento del 5 % respecto al mismo mes de 2024. Este crecimiento estuvo impulsado por el turismo hacia Uruguay y Brasil y por las campañas de promoción turística de ambos gobiernos provinciales.

El tránsito promedio diario se mantuvo entre 10.000 y 12.000 vehículos, con picos en fines de semana largos y eventos masivos como los carnavales, que generaron un impacto positivo en la economía regional. Otro dato que destacó del informe fue que los meses de marzo y abril registraron un aumento porcentual del 8 % respecto de 2024.

Por otro lado, el ministro Puccini, destacó que “desde el inicio de la gestión encabezada por Maximiliano Pullaro tuvimos claro que debíamos transformar un ícono histórico en una infraestructura moderna que fortalezca la competitividad. El Túnel Subfluvial no es solo un enlace vial, es una política de Estado que acompaña al desarrollo productivo de dos provincias.”

Tecnología, obras y mantenimiento para garantizar la seguridad

En 2025 se ejecutaron obras de preservación y modernización: sellado con material hidroactivo de las 36 juntas, construcción de 800 metros de banquina del lado santafesino y renovación del sistema de drenaje interno con tuberías de PVC de mayor durabilidad. Estas acciones mejoran la eficiencia y prolongan la vida útil del viaducto.

La Sala de Control fue equipada con 24 nuevos monitores LED de alta definición y un Smart TV UHD 4K de 70 pulgadas, optimizando el monitoreo del tránsito. Se incorporaron nuevos sistemas de seguridad: matafuegos, equipos de respiración autónoma, pruebas hidráulicas de mangueras y gabinetes renovados. En diciembre se licitó la adquisición de equipos de videovigilancia y un sistema informático para fortalecer el centro de datos y la seguridad operativa.

También se implementaron medidas de eficiencia energética y modernización. Se reemplazó la iluminación fluorescente por tecnología LED en el interior del túnel, con un ahorro estimado de $ 372 millones anuales. Además, se licitó la compra de 400 luminarias LED para el alumbrado externo, que permitirá reducir el consumo energético en un 48 % y ahorrar más de $54 millones al año.

Presencia cultural y social

El Túnel Subfluvial fue parte del Operativo Verano del Gobierno de Santa Fe, garantizando seguridad en la temporada estival. Además, más de 36.000 personas participaron de visitas guiadas gratuitas, consolidando al viaducto como atractivo turístico y espacio de memoria histórica de la ingeniería argentina.