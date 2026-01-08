Se realizó la primera jornada del certamen Premate

En el Teatro Municipal 3 de Febrero se lanzó este martes el preselectivo en las disciplinas Danza y la categoría Rock/Pop Nacional de Música. Desde el Municipio destacaron la calidad de los artistas, el acompañamiento de las familias y el interés que generó la convocatoria, con un récord de inscriptos.

Con una gran convocatoria de artistas y público, se puso en marcha la primera jornada del certamen Premate, una instancia que permite seleccionar a los y las artistas que integrarán la grilla del escenario mayor de la 35ª Fiesta Nacional del Mate.

Participaron más de 200 artistas en esta primera jornada, con 85 propuestas artísticas: 68 correspondientes a Música y 17 a Danza.

El jefe de Gabinete, Santiago Halle, evaluó la primera fecha del Premate en Paraná: "Hubo más de 25 bandas de rock, además de los artistas vinculados a la danza; mucho público y el teatro repleto. Hay muchos artistas en Paraná que quieren estar en el escenario principal de la fiesta, por eso estas instancias previas son tan convocantes. Venimos viendo buenas performances y va a ser una tarea difícil para los jurados".

En el mismo sentido, el subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, expresó: "Agregamos rock, que es una demanda del sector cultural; antes veníamos con folklore, tango, danza y cumbia/tropical. Más de 200 artistas locales ya se subieron al escenario del Teatro 3 de Febrero, en un espacio que convoca a familias y amigos".

El jurado

El preselectivo sede Paraná cuenta con un jurado integrado por referentes de la escena artística y cultural. En la disciplina Música evalúan Facundo Aquilini, Enzo de Martini y Wilton Osan, mientras que en Danza el jurado está conformado por Gimena Russian, Soledad Ramírez y María Eugenia Brown.

Proyectos seleccionados

En Danza fueron seleccionados la Escuela de Danzas Folclóricas La Fortinera, de Cerrito, en la categoría Conjunto de baile (folklórico o contemporáneo), y la pareja integrada por Ana María Retamar y Oscar Márquez, de Paraná, en Pareja de baile (folklórico tradicional o estilizado).

En Música, en la categoría Rock y Pop Nacional, fue seleccionado el proyecto La Tercera Fase del Plan.

La noche de los artistas

Enrique Dappen, referente de la banda Barrio del Sol, manifestó su emoción por ser parte del preselectivo: "La Fiesta del Mate para nosotros ya empezó. Que sucedan estas cosas para los músicos de la ciudad y alrededores es algo espectacular. Es nuestra tercera presentación en el Teatro 3 de Febrero y vamos por todo".

"Estamos muy contentos por la convocatoria que está haciendo el Municipio. Está bueno darle espacio a los artistas emergentes; en nuestro caso, que venimos hace un par de años, nunca habíamos tocado en el 3 de Febrero", destacó el bajista de Bombatómika, Norberto Salvador.

Sobre la convocatoria

El Premate consta de dos instancias de competencia. Los preselectivos se desarrollan en distintas sedes de la provincia y la instancia final tendrá lugar los días miércoles 4 y jueves 5 de febrero de 2026, en inmediaciones de Sala Mayo, en el Puerto Nuevo de Paraná. Allí se definirán los proyectos que accederán al escenario mayor Luis "Pacha" Rodríguez.

En Música, el certamen contempla las categorías Folklore y Tango, Cumbia y Tropical, y Rock y Pop Nacional, en las modalidades solista, dúo o conjunto vocal instrumental. En Danza, participan conjuntos de baile folklórico o contemporáneo y parejas de baile folklórico tradicional o estilizado.

El jurado evalúa cada presentación según criterios técnicos y artísticos, considerando la originalidad, la técnica y la interpretación.