Expresión sobre los incendios que están devorando bosques en la Patagonia

Cerro Pirque, Lago Epuyén 6 de enero de 2026.
Flavia Broffoni
Algunos de nuestra especie
aseguran que tenemos
un desarrollo tecnológico
sin igual.
Que estamos en el pico de inteligencia
de la civilización.
Que reventando montañas
para extraer su corazón
tenemos garantizada la riqueza.
Que para qué el bosque.
Que para qué los animales.
Que para qué los glaciares.
Que para qué el agua.
Si tenemos
petróleo, IA y criptomonedas,
para fritarlo todo.
No queda qué decir
que no haya sido dicho
ni lágrima que llorar
que no haya sido llorada.
El fuego de la soberbia y la ambición
está devorando lo poco, poquísimo que queda.
En el medio del apocalipsis,
la Revelación: ningún mesías es el héroe.
Personas, amigas, están ya en la misión
más heróica
que pueda tener esta historia de
aberración
de los poderosos.
Cuidar.
No lo propio ni conocido,
cuidar por cuidar.
El incendio originado el 5 de enero
en Puerto Patriada, El Hoyo,
se está comiendo un lugar irreemplazable.
Tan cuidado por gente buena.
Tan protegido por los elementos
de una Tierra que lo da todo,
nos da todo
pero pareciera no serle suficiente
a este sapiens degenerado
que compra aviones de guerra y armas,
pero no se alista en el frente de batalla
de la gente común
a enfrentar con altivez
al enemigo más feroz
de esta época de colapso climático.
La tristeza y enojo no tienen fondo.
La gratitud hacia los que sí, tampoco.
El calor del seguir construyendo
refugios para toda vida,
porque vale en sí misma,
seguirá sosteniendo un caminar
con las demás formas de habitar
este lugar sagrado.
En el medio, la duda de siempre.
¿Cuándo es el hasta cuándo?
Las fotos son de gente maravillosa que ayer se embarcó para cuidar a sus amigos humanos y no humanos. Les honro y agradezco mucho.
(*) Broffoni es activista y politóloga. En 2020 publicó Extinción (Sudamericana). Fue oradora de TEDx Río de la Plata, docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Córdoba. Cofundó diversas ONG, se desempeñó como funcionaria pública en áreas ambientales, consultora de organismos internacionales y gerente corporativa. En 2019 inició el movimiento de acción directa no violenta Rebelión o Extinción Argentina. Desde 2016 facilita espacios comunitarios de pensamiento y acción en relación con la crisis civilizatoria.
(Estas reflexiones fueron publicadas originalmente en su perfil de Instagram)