Expresión sobre los incendios que están devorando bosques en la Patagonia

07 de Enero de 2026 - 10:51

Cerro Pirque, Lago Epuyén 6 de enero de 2026.

Flavia Broffoni

Algunos de nuestra especie
aseguran que tenemos 
un desarrollo tecnológico 
sin igual.

Que estamos en el pico de inteligencia 
de la civilización.

Que reventando montañas 
para extraer su corazón 
tenemos garantizada la riqueza.

Que para qué el bosque.
Que para qué los animales.
Que para qué los glaciares.
Que para qué el agua.

Si tenemos 
petróleo, IA y criptomonedas,
para fritarlo todo.

No queda qué decir 
que no haya sido dicho 
ni lágrima que llorar 
que no haya sido llorada.

El fuego de la soberbia y la ambición
está devorando lo poco, poquísimo que queda.

En el medio del apocalipsis, 
la Revelación: ningún mesías es el héroe.

Personas, amigas, están ya en la misión 
más heróica
que pueda tener esta historia de 
aberración 
de los poderosos.

Cuidar. 
No lo propio ni conocido, 
cuidar por cuidar.

El incendio originado el 5 de enero
en Puerto Patriada, El Hoyo, 
se está comiendo un lugar irreemplazable. 
Tan cuidado por gente buena. 
Tan protegido por los elementos 
de una Tierra que lo da todo, 
nos da todo 
pero pareciera no serle suficiente 
a este sapiens degenerado 
que compra aviones de guerra y armas,
pero no se alista en el frente de batalla 
de la gente común 
a enfrentar con altivez 
al enemigo más feroz 
de esta época de colapso climático.

La tristeza y enojo no tienen fondo. 
La gratitud hacia los que sí, tampoco.

El calor del seguir construyendo 
refugios para toda vida, 
porque vale en sí misma, 
seguirá sosteniendo un caminar 
con las demás formas de habitar 
este lugar sagrado.

En el medio, la duda de siempre. 
¿Cuándo es el hasta cuándo?

 

Las fotos son de gente maravillosa que ayer se embarcó para cuidar a sus amigos humanos y no humanos. Les honro y agradezco mucho.

 

(*) Broffoni es activista y politóloga. En 2020 publicó Extinción (Sudamericana). Fue oradora de TEDx Río de la Plata, docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Córdoba. Cofundó diversas ONG, se desempeñó como funcionaria pública en áreas ambientales, consultora de organismos internacionales y gerente corporativa. En 2019 inició el movimiento de acción directa no violenta Rebelión o Extinción Argentina. Desde 2016 facilita espacios comunitarios de pensamiento y acción en relación con la crisis civilizatoria.


(Estas reflexiones fueron publicadas originalmente en su perfil de Instagram)

