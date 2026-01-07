Expresión sobre los incendios que están devorando bosques en la Patagonia

Algunos de nuestra especie

aseguran que tenemos

un desarrollo tecnológico

sin igual.

Que estamos en el pico de inteligencia

de la civilización.

Que reventando montañas

para extraer su corazón

tenemos garantizada la riqueza.

Que para qué el bosque.

Que para qué los animales.

Que para qué los glaciares.

Que para qué el agua.

Si tenemos

petróleo, IA y criptomonedas,

para fritarlo todo.

No queda qué decir

que no haya sido dicho

ni lágrima que llorar

que no haya sido llorada.

El fuego de la soberbia y la ambición

está devorando lo poco, poquísimo que queda.

En el medio del apocalipsis,

la Revelación: ningún mesías es el héroe.

Personas, amigas, están ya en la misión

más heróica

que pueda tener esta historia de

aberración

de los poderosos.

Cuidar.

No lo propio ni conocido,

cuidar por cuidar.

El incendio originado el 5 de enero

en Puerto Patriada, El Hoyo,

se está comiendo un lugar irreemplazable.

Tan cuidado por gente buena.

Tan protegido por los elementos

de una Tierra que lo da todo,

nos da todo

pero pareciera no serle suficiente

a este sapiens degenerado

que compra aviones de guerra y armas,

pero no se alista en el frente de batalla

de la gente común

a enfrentar con altivez

al enemigo más feroz

de esta época de colapso climático.

La tristeza y enojo no tienen fondo.

La gratitud hacia los que sí, tampoco.

El calor del seguir construyendo

refugios para toda vida,

porque vale en sí misma,

seguirá sosteniendo un caminar

con las demás formas de habitar

este lugar sagrado.

En el medio, la duda de siempre.

¿Cuándo es el hasta cuándo?

Las fotos son de gente maravillosa que ayer se embarcó para cuidar a sus amigos humanos y no humanos. Les honro y agradezco mucho.

(*) Broffoni es activista y politóloga. En 2020 publicó Extinción (Sudamericana). Fue oradora de TEDx Río de la Plata, docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Córdoba. Cofundó diversas ONG, se desempeñó como funcionaria pública en áreas ambientales, consultora de organismos internacionales y gerente corporativa. En 2019 inició el movimiento de acción directa no violenta Rebelión o Extinción Argentina. Desde 2016 facilita espacios comunitarios de pensamiento y acción en relación con la crisis civilizatoria.



(Estas reflexiones fueron publicadas originalmente en su perfil de Instagram)