Legisladores nacionales peronistas pidieron reunirse con Frigerio por la baja de recursos coparticipables

Diputados y senadores nacionales peronistas de Entre Ríos le enviaron una carta al gobernador, Rogelio Frigerio, en la que le solicitan una reunión para “evaluar en conjunto el impacto” que tendría el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional, en lo que respecta a la modificación en el impuesto a las Ganancias.

Según advirtieron en la misiva, Entre Ríos “y, consecuentemente, los municipios, recibirían durante todo este año $81.265 millones menos” en coparticipación, lo que representa “un promedio simple mensual de $6.772 millones por mes”.

“Entendiendo el grave impacto que esta reforma generaría en los recursos de nuestra provincia y municipios, es que solicitamos a Ud. una reunión de carácter político con su persona a efectos de evaluar su posición en este tema y que analicemos en conjunto alternativas para no afectar el presupuesto de Entre Ríos”, sostuvieron.

La carta lleva las firmas del senador Adán Bahl y los diputados Guillermo Michel, Gustavo Bordet, Blanca Osuna y Marianela Marclay, publicó el portal Parlamentario.

Los legisladores explicaron que “el proyecto de ley de 'Modernización Laboral' introduce un artículo, el 191, que modifica la escala para el pago del impuesto a las Ganancias de las sociedades y reduce la alícuota de los tramos 2 y 3, reemplazando la alícuota del 30% por una del 27% y la del 35% por una nueva alícuota del 31,5%”.

“Esta baja de la alícuota impacta en una menor recaudación del impuesto y, por ende, en una reducción de la coparticipación para las provincias y, por la ley provincial de coparticipación, en menores ingresos para los municipios”, resaltaron.

Además, indicaron que “solo 144 grandes empresas se llevan más de la mitad del gasto tributario que efectúan el Tesoro Nacional y las provincias”.

“En el Presupuesto 2026, el Gobierno (nacional) proyecta recaudar por impuesto a las ganancias $48,4 billones, 4,48 puntos porcentuales del PBI. De ese total de $548 billones un 29% corresponde a personas humanas y un 71% a sociedades. Es decir que $534,3 billones será el monto de recaudación que las sociedades aportaran al total de impuesto a las Ganancias”, detallaron.

Y continuaron: “La reforma que impulsa el Gobierno va a reducir sustancialmente ese monto. De $534,3 billones para sociedades se recaudarían $531,7 billones. Es decir, una baja proyectada de $3,1 billones equivalentes a 0,3 puntos porcentuales del PBI”.

“¿Y dónde impacta esa caída de recaudación? En el Tesoro Nacional y en las provincias. Del total de baja proyectada de recaudación de $3,1 billones, $1,7 billones corresponden a las provincias por la aplicación de la Ley de Coparticipación Federal”, agregaron.