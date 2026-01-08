La Fiesta Provincial de la Palma Caranday presentó cambios en la programación

La localidad de Alcaraz, ubicads en el departamento La Paz, será nuevamente sede de la Fiesta Provincial de la Palma Caranday, aunque con modificaciones en su programación original debido a las condiciones climáticas previstas para el fin de semana. La comisión organizadora confirmó que la actividad central se realizará este sábado 10 de enero, con toda la cartelera artística prevista, mientras que la jornada de este viernes 9 fue reprogramada y tendrá una nueva fecha que será anunciada oportunamente. La decisión fue tomada con el objetivo de priorizar la seguridad del público, los artistas y el personal afectado al evento.

El evento se desarrollará en el predio del club local, donde, debido a la posibilidad de lluvias, el espectáculo del sábado se llevará a cabo dentro del tinglado, lo que permitirá una experiencia más controlada y segura. Desde la organización remarcaron que esta medida busca asegurar las condiciones técnicas y logísticas necesarias para el correcto desarrollo de los espectáculos musicales programados.

La cartelera artística del sábado 10 de enero se mantiene sin modificaciones y contará con la presentación de destacados exponentes de la música popular. La grilla prevista originalmente para el viernes 9 de enero incluía la participación de Bravura Gaucha, Los Mansos del Chamamé, Timbúes, Marcelo López, Los Hermanos Gotte, Estilo Vargas, El Gitano y su Banda y Pasión Campera.

En cuanto a la jornada originalmente prevista para el viernes 9 de enero, desde la comisión organizadora informaron que será reprogramada en una fecha futura, que se dará a conocer una vez evaluadas las condiciones climáticas y organizativas.

Las entradas adquiridas para esa jornada conservarán su validez. Las entradas continúan a la venta a través de la plataforma simplepass.com.ar.