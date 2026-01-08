La industria y la construcción cayeron fuerte en noviembre según el INDEC

Complicados. Los indicadores en la industria y en la construcción no muestran señales positivas.

La actividad industrial y la construcción tuvieron performances negativas en noviembre de 2025, según datos del INDEC. El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) mostró caídas de 8,7% con respecto a igual mes de 2024 y de 0,9% mensual. El acumulado de enero-noviembre de 2025 presenta un incremento de 2,0% respecto a igual período de 2024.

El organismo estadístico informó que 15 de las 16 divisiones de la industria presentaron caídas. De acuerdo con su incidencia, bajaron “Alimentos y bebidas” (-7,8%), “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” (-23,0%), “Maquinaria y equipo” (-17,9%), “Prendas de vestir, cuero y calzado” (-17,6%), “Productos de metal” (-18,6%), “Productos textiles” (-36,7%), “Productos de caucho y plástico” (-12,5%), “Sustancias y productos químicos” (-3,4%), “Otros equipos, aparatos e instrumentos” (-14,0%), “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras” (-9,4%), “Industrias metálicas básicas” (-3,1%), “Productos minerales no metálicos” (-2,4%), “Madera, papel, edición e impresión” (-0,3%), “Productos de tabaco” (-5,6%) y “Otro equipo de transporte” (-0,5%), consignó el portal de Perfil.

La única suba se registró en “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” (+6,3%). “A pesar del mal dato puntual, el acumulado enero–noviembre 2025 crece 2% interanual, lo que refleja que la primera parte del año fue mejor y amortigua la caída reciente”, indicaron desde el CEPEC.

Y añadieron: “La industria aún no despega de forma sostenida. El escenario sigue siendo selectivo: sectores ligados a energía resisten mejor, mientras que consumo e industria pesada siguen presionados. En este contexto, invertir con estrategia y acompañamiento es clave”.

Construcción

Por su parte, el el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) tuvo bajas de 4,7% interanual y de 4,1% respecto al mes anterior. Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en noviembre de 2025 subas en “Artículos sanitarios de cerámica” (+33,2%), “Hormigón elaborado” (+19,7%), “Asfalto” (+17,6%), “Hierro redondo y aceros para la construcción” (+5,9%) y “Resto de los insumos” (+1,6%).

Por otro lado, se observaron bajas en “Ladrillos huecos” (-19,3%), “Yeso” (-17,8%), “Pisos y revestimientos cerámicos” (-15,0%), “Placas de yeso” (-9,0%), “Pinturas para la construcción” (-7,4%), “Mosaicos graníticos y calcáreos (-5,7%) y “Cemento portrland” (-4,7%), publicó el portal de Perfil.

La encuesta del INDEC entre grandes empresas mostró resultados desfavorables sobre el futuro de la actividad. El 68,5% de las empresas que realizan principalmente obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses, mientras que 18,5% estima que disminuirá y 13,0%, que aumentará.

Por su parte, entre las empresas dedicadas fundamentalmente a la obra pública, 54,1% opina que el nivel de actividad no cambiará durante el período diciembre 2025-febrero 2026, mientras que 24,0% cree que disminuirá y 21,9%, que aumentará.

Para el CEPEC, “La construcción sigue siendo un sector muy heterogéneo: infraestructura y algunos nichos resisten mejor, mientras que la obra privada continúa presionada. En este contexto, el escenario exige selectividad, análisis y acompañamiento al invertir, evitando generalizaciones”.