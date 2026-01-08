Primera Nacional: Patronato tiene fecha y hora para su estreno en el Grella

Patronato debutará como local en la Primera Nacional el 14 de febrero, a las 20, frente a Gimnasia y Tiro de Salta. Foto: Prensa Patronato.

Patronato comenzará de visitante su camino por la temporada 2026 de la Primera Nacional, será cuando visite a San Martín de Tucumán, unos de los equipos que siempre parten como candidatos. En tanto que, el estreno en el estadio Presbítero Bartolomé Grella será en la segunda fecha, ese partido ya tiene día y horario confirmado.

El debut del Rojinegro en su cancha y ante su gente será el el sábado 14 de febrero, a las 20, será cuando el equipo que dirige técnicamente Rubén Darío Forestello reciba a Gimnasia y Tiro de Salta, precisamente unos de los exequipos por los que pasó el Yagui como director técnico.

Es de recordar que una semana antes, el Santo irá hasta La Ciudadela para enfrentar al Ciruja. Ese día el partido está pautado para las 20, en el estreno de Patrón en una nueva temporada en la divisional más importante del fútbol de ascenso en la Argentina.

Así se jugará la segunda fecha de la Zona B

SÁBADO

(14 de febrero)

A las 17, Almagro-San Martín (Tucumán).

A las 17, Colegiales-Atlanta.

A las 19.30, San Martín (San Juan)-Güemes (Santiago del Estero)

A las 20, Patronato-Gimnasia y Tiro (Salta)

A las 20: Quilmes-Midland

DOMINGO

(15 de febrero)

A las 17, Chacarita-Gimnasia (Jujuy).

A las 19, Temperley-Agropecuario (Carlos Casares).

A las 20, Deportivo Maipú-Atlético Rafaela.

LUNES

(16 de febrero)

A las 17, Nueva Chicago – Tristán Suárez.