Un gatillero del clan Morales del barrio Consejo, con prisión condicional, fue detenido con un arma de guerra

Jordan Sebastián Quiroga ha perpetrado infinidad de hechos de violencia en distintos lugares de Paraná, muchos de ellos con armas de fuego, desde amenazas hasta balaceras contra viviendas. En noviembre del año pasado fue condenado a un año y medio de prisión condicional por varias causas que se acumularon. En la noche de este miércoles fue detenido con una pistola calibre 9 milímetros y una moto, luego de una escaramuza en la que se resistió al procedimiento.

El hecho sucedió alrededor de las 22 de este miércoles, cuando efectivos policiales de la Guardia Especial de la Jefatura Departamental Paraná realizaban una recorrida en jurisdicción de la comisaria sexta. Por calle Dominico Irlandeses observaron a un hombre que se conducía en una moto de alta cilindrada, quien al ver el móvil policial aceleró para escapar de la vista de los policías.

El patrullero lo siguió y le cerró el paso. El joven se bajó rápidamente, abandonó la moto y con un bolso en la mano entró corriendo a un domicilio. Los policías lo alcanzaron dentro de una habitación y en el palpado le encontraron un arma de fuego.

El procedimiento fue tenso, porque el muchacho se resistió a ser detenido, llegaron unos amigos y familiares que intentaron liberarlo a golpes, por lo que los policías pidieron la colaboración de más móviles. Una mujer se acercó amenazando, le pegó a unos policías y quedó demorada.

Al llegar más refuerzos, el lugar recuperó cierta calma, pero se continuó con el procedimiento en la comisaria sexta, debido a que comenzaron a llover piedras y otros elementos hacia los uniformados y vehículos policiales.

Tomaron intervención en el episodio el fiscal en turno, Cristian Giunta, así como personal de Balística de la Policía Científica, quienes comprobaron que el arma de fuego era una marca Glock, modelo 19, calibre 9 milímetros, con 13 cartuchos, modelo 19 que, en el mercado legal, vale más de 2 millones y medio de pesos. Contaba con el número de serie que permitirá identificar al dueño original, mientras que se espera que la pericia balística permita establecer su relación con hechos de balaceras y agresiones a tiros ocurridas en Paraná, en la comparación con el registro policial.

En el bolso, Quiroga llevaba también 496.000 pesos y un celular IPhone. La moto secuestrada es una Honda Falcón gris sin dominio, señalada en distintos hechos delictivos ocurridos en la ciudad.

Quiroga, de 22 años, integra el clan Morales del barrio Consejo, dedicado al narcomenudeo, que en otros tiempos trabajaba para los Latorre, de ese mismo territorio, aunque luego se abrieron y algunas fuentes dicen que los enfrentan. También con cierta relación con el clan Aguilar, de esa zona caliente de Paraná.

El joven detenido es nieto del viejo Morales, y su madre sería hoy la jefa del grupo dedicado a la venta de drogas, con soldaditos que andan a los tiros en el barrio desde hace bastante tiempo. El padre era de Santa Fe, integrante de la facción “La Negrada” de la barra brava de Colón. Jordan también se muestra de vez en cuando con la barra del club Peñarol de Paraná.

Jordan, y su hermano Emerson, de 27 años, fueron condenados en noviembre a penas de un año y seis meses, y tres años de prisión condicional, respectivamente, tras un juicio abreviado por acuerdo entre la fiscal María del Huerto Felgueres y la defensa de los imputados, Claudio Berón, según publicó 9 Digital. En el expediente se habían acumulado numerosas causas por agresiones, amenazas y balaceras.

Ahora, el joven será enviado a la cárcel a cumplir la condena en carácter efectivo, por incumplir las reglas de conducta, mientras que se le suma la nueva causa por portación de arma de guerra y resistencia a la autoridad.

A inicios del año pasado, Jordan Quiroga fue nombrado en el marco del homicidio de Brian “Pachi” Lencina, ocurrido en pleno barrio Consejo. El condenado, Fernando Villarroel, más allegado a los Latorre, venía siendo atacado desde un tiempo antes por los solados de los Morales, y específicamente se nombró a Jordan.