Santa Elena celebrará una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Chamarrita

La ciudad de Santa Elena, en el norte de Entre Ríos, se prepara para recibir la 48ª edición de la Fiesta Provincial de la Chamarrita, un encuentro cultural que se desarrollará los días 11 y 12 de enero, y que tendrá como objetivo principal celebrar, preservar y difundir la chamarrita como expresión identitaria del pueblo entrerriano. La propuesta reunirá música, danza, certámenes y artistas consagrados en distintos escenarios.

La Fiesta Provincial de la Chamarrita pone en valor a este género musical declarado Patrimonio Cultural Intangible de Entre Ríos. Durante dos noches consecutivas, la comunidad local y quienes visiten la ciudad podrán participar de una programación que incluye presentaciones artísticas, instancias competitivas y espacios de reconocimiento a la tradición, con la chamarrita como eje central. El encuentro propone también la transmisión de saberes y prácticas culturales que forman parte de la historia de la provincia.

La jornada del domingo 11 de enero comenzará a las 20 con la realización del 20° Certamen de Chamarritas Inéditas, una instancia que año tras año convoca a compositores e intérpretes que presentan nuevas obras dentro del género. En el escenario también se presentarán Lucero del Sur, Valentina López, Recuerdos de Tradición, Sonar del Alma, Julio López, Pilchas Gauchas, Grupo Tiempo Litoral Pyahu y Timbués. El cierre de la noche estará a cargo de Antonio Tarragó Ros, figura destacada del chamamé y la música litoraleña, creador de la Chamarra de Santa Elena, una obra vinculada a la identidad cultural de la ciudad.

El lunes 12 de enero, a partir de las 21, continuará la programación con la presentación de Ceibo en Flor, Alma y Tradición y Surcando Chamarras, en una noche que incluirá además la premiación del Certamen de Chamarritas Inéditas. También formarán parte de la grilla Pilchas Gauchas, el Turco Ahibe junto a Raúl Ponce, Nahuel Borras, Grupo Itay, Grupo Trinos y La Marejada.

A lo largo de sus 48 ediciones, la Fiesta Provincial de la Chamarrita fue un espacio de encuentro intergeneracional que refleja el arraigo de la cultura popular en la vida cotidiana de los entrerrianos. Santa Elena cada año vuelve a fortalecer ese sentido de pertenencia y el orgullo por las tradiciones del litoral.

La entrada para ambos días será libre y gratuita.