La ciudad de Hasenkamp pone en marcha una nueva edición de su tradicional carnaval

La localidad entrerriana de Hasenkamp dará inicio a una nueva edición de su tradicional carnaval a partir del sábado 10 de enero de 2026, con una programación que se extenderá durante seis noches a lo largo de enero y febrero, en el corsódromo local. La propuesta, organizada por la comunidad local y el municipio, se desarrollará durante los sábados 10, 17, 24 y 31 de enero, y continuará los días 7 y 14 de febrero.

Con más de cuatro décadas de historia, el Carnaval de Hasenkamp es uno de los eventos estivales más convocantes del centro entrerriano, ya que su tradición alienta a la participación comunitaria y a redoblar una puesta en escena que año tras año renueva su atractivo. A lo largo de seis fines de semana consecutivos, la ciudad se transforma para recibir a miles de personas que se acercan a disfrutar del desfile de comparsas, el ritmo de las batucadas y el despliegue coreográfico en las calles.

Las comparsas Malibú y Marumbá serán las protagonistas centrales de la edición 2026. Ambas agrupaciones cuentan con una extensa trayectoria dentro del carnaval hasenkampense y son reconocidas por el trabajo sostenido que realizan a lo largo del año en vestuario, coreografías y composición musical. Con el paso de las comparsas por el corsódromo se verá el resultado de meses de ensayo y producción conjunta de bailarines, músicos, diseñadores y familias enteras que participan de la fiesta.

En cuanto al acceso, se dispuso la venta de carnets generales válidos para todas las noches, con un valor de $35.000 para mayores y $17.500 para menores de entre 6 y 12 años.