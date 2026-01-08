Oliva responsabilizó al oficialismo de JxER por el fracaso del juicio político contra Susana Medina

El senador provincial Martín Oliva (PJ-Uruguay) se refirió a la prórroga de la emergencia en materia de obras públicas y a otros temas que se trataron en el Senado. También habló del proceso de juicio político contra la vocal del STJ, Susana Medina.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Oliva sostuvo que “tal como dice el diputado nacional Guillermo Michel, lo que está caducado no puede ser juzgado, y ayer en el Senado planteamos que no estamos dando un cheque en blanco para contratar directamente. Lo que vino de Diputados, lo cambiamos todo porque entendíamos que esa 11.138 tenía sus características y lo que decimos es que en todo lo que tenga que ver con la obra pública y con los servicios públicos, lo que podemos permitir es la no litigiosidad con empresas para cobrar y que si esto sucede tal cual lo plantea el ministro de Infraestructura que no lo necesitarían hasta marzo, pusimos una cláusula que dice que cuando ese riesgo de litigiosidad esté finalizado, esto caduca”.

“Nosotros entendemos que la provincia tiene que hacer licitaciones y continuar con los mecanismos habituales de contratación para las obras grandes. Ahí hay algo que debe mejorar que es mayor obra pública, y yo planteo que, si hay obras pendientes de pago porque el Enohsa cerró, hay municipios y comunas que necesitan continuarlas, y si el gobierno provincial se va a hacer cargo y no va a ser una carga para nuestros municipios y comunas, acompañamos eso. Y eso es lo que votamos ayer en el recinto, que tiene que volver a Diputados por las modificaciones que se introdujeron”, afirmó.

Sobre las críticas del presidente del Frente Entrerriano Federal (FEF), Nicolás Parera Deniz, hacia el peronismo que aprueba las emergencias, el legislador apuntó que “cuando Gustavo Bordet pidió la emergencia por el Covid la sacó porque tenía mayoría en ambas Cámaras y la oposición no se la dio; en este caso lo que entendemos es que cuando viene el Ejecutivo en este otro contexto y plantea que tiene una dificultad para pagarle a determinadas empresas y que las obras del Enohsa que tienen ‘colgadas’ de pago los municipios y comunas se podrán efectivizar o pagar, para nosotros es lo que nos lleva a aprobarlo. Respeto las opiniones de todos y las discusiones políticas se dan en un término de respeto; y se puede ser crítico, pero no obstruccionista. Yo soy crítico de muchas cosas, pero en esto de gestión pura para poder terminar determinadas obras, pagarlas y poder hacerlas, no me pareció mal, y por eso votamos la emergencia”.

“Hoy el gobierno puede decir ‘tengo estas dificultades’, pero no son por los problemas que nosotros generamos en el ámbito de la gestión. Yo creo que en el espacio que nos nuclea a nosotros, tenemos hombres y mujeres en mejores condiciones para llevar adelante la gestión provincial y el trabajo que se necesita, y lo que pedíamos siempre era que nos acompañen para que esas personas nos representen en el Ejecutivo y el Legislativo. Por ahí pasan las discusiones, por cómo le proponemos a la gente mejorar la infraestructura portuaria de la provincia, cómo hacemos para que la cadena de valor que se exporta en Entre Ríos aumente, cómo resolver la pérdida de trabajo en los frigoríficos, y muchas otras cosas. Nadie nos llamó para discutir esas cuestiones. Incluso tampoco de política. ¿Es lógico concesionar las rutas como se está haciendo ahora? ¿Quién está discutiendo eso? Entiendo que Parera quiera plantear una discusión, podemos hacerlo, pero las discusiones de fondo son otras. El sistema de salud que se está desarrollando ¿es el adecuado? ¿cuál es el proyecto final de la reforma jubilatoria que va a venir? Creo que hay una lista de 10 o 12 temas centrales que se deben discutir desde la política y que impactarán en la vida de los que habitamos en esta provincia, más allá de lo que sucedió ayer”, evaluó.

En cuanto a la polémica por el reparto de alimentos, Oliva criticó que “quizás si la mesa que recibe, analiza información e intercambia, estaba activa esto no sucedía o inmediatamente en esa mesa se sentaba la ministra (de Desarrollo Social, Verónica Berisso) y (el secretario de Modernización, Emanuel) Gainza y no tenían que salir a hacer una aclaración después. Esa mesa se creó a partir de la ley de emergencia alimentaria”.

Opinó que “la reactivación de esta mesa social por parte de la ministra, hará que se discuta el tema y ayer presentamos en el Senado, con la firma de Víctor Sanzberro (Victoria-Más para Entre Ríos) y el apoyo de Casiano Otaegui (Gualeguay- Juntos por Entre Ríos), el llamado a esta mesa social para que se siga discutiendo, con participación de universidades y de ONG’s para que todo sea más claro”.

En otro orden de temas, sobre la defensa que hizo la senadora Nancy Miranda (PJ-Federal) ante acusaciones de manejos millonarios de subsidios y contratación de familiares, Oliva analizó: “Yo no sé si tenemos que tener a nuestros familiares cercanos en nuestro trabajo del Estado, y quizás habría que reglamentar esto o hacer un proyecto que pueda dejarlo en claro. Pero todos sabemos que hay familiares de funcionarios del gobierno actual que están en el Estado, y no voy a salir a criticarlos, y coincido con Nancy en que los contratos de obra se van con nosotros”.

Por último, consultado por el fracaso del juicio político a la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, afirmó que “llegado el caso iba a estudiar y analizar punto por punto para tomar mi decisión y al momento de votar hacerlo en base a eso. Yo tenía que estudiar mucho y asesorarme, además de escuchar a la persona, porque me faltaba información para tomar una posición. De todos modos, creo que todos los que estamos en los niveles de gobierno tenemos que estar y si nos llaman, dar explicaciones”.

Respecto del proceso llevado adelante y el cambio de postura del oficialismo, admitió que “a todos nos llamó la atención. No conozco mucho la dinámica, me puse a revisar lo que había pasado otras veces donde en un caso no prosperó y en los dos últimos casos los vocales renunciaron. A todos nos llamó la atención y eso no se puede negar, pero hay que ver cuánto había de runrún y lo que pasó; pero en este caso los que llevaban la voz cantante son del oficialismo. Lo manejó el oficialismo y las idas y venidas que pudo haber tenido esto, no se las pueden endilgar al PJ de ninguna manera”.