Nicolás Wiñazki sufrió un violento asalto en Hurlingham

Nicolás Wiñazki fue víctima de un robos a mano armada esta semana en el partido bonaerense de Hurlingham. El hecho se registró el lunes por la mañana, alrededor de las 7.30 hs, cuando el comunicador se encontraba en una vivienda en obra del barrio Parque Johnston. La propiedad no era todavía su residencia habitual, ya que estaba en refacción y sin habitar, con un cartel de "vendido" en el frente, y el periodista de América esperaba la llegada de pintores para continuar con los trabajos.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, dos delincuentes jóvenes, encapuchados y armados irrumpieron en la propiedad de forma sorpresiva y lo amenazaron exigiéndole dinero. Bajo un clima de tensión, uno de los asaltantes llegó a gritar: "¡Dame toda la plata, tenés plata!".

En medio del intercambio con los asaltantes, el periodista les explicó que la casa estaba en obra y que no había objetos de gran valor. En un momento sorprendente del robo, Wiñazki les pidió: "¿No me dejás el celular, que es mi herramienta de trabajo?". Contra todo pronóstico, los delincuentes accedieron a su pedido y no se llevaron el teléfono, un gesto poco habitual en este tipo de hechos.

Según relató el propio Wiñazki a la prensa, aunque los delincuentes lo apuntaron con armas, no hubo agresión física ni golpes. El periodista intentó calmarlos y hasta les sugirió que se llevaran el auto o se fueran pronto para evitar encontrarse con los pintores que estaban por llegar: “Ahora vienen los pintores, mirá que son bravos”, les advirtió, en un intento por acelerar su huida.

Huida y detalles de la investigación

Tras el robo, los asaltantes huyeron rápidamente en un auto de color oscuro. Las fuerzas de seguridad analizan la posibilidad de que se trate de un Peugeot 308 negro que había sido denunciado como robado días antes en el partido de Morón, aunque esa línea de investigación aún se encuentra en curso.

La causa quedó a cargo de la UFI N.º 8 del Departamento Judicial de Morón, bajo la instrucción del fiscal Nicolás Filippini, con intervención de la comisaría 1ª de Hurlingham y la Policía Bonaerense. Las autoridades están revisando cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona para reconstruir el recorrido de los perpetradores y tratar de identificarlos. Hasta el momento no se registraron detenciones.

