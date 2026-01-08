La Maratón Acuática Paraná-Santa Fe tiene su punto de partida

Después de casi cuatro décadas, una de las pruebas más emblemáticas de la natación en aguas abiertas de la región vuelve a ocupar un lugar destacado en el calendario deportivo. El próximo 7 de febrero de 2026 se disputará la Maratón Acuática Paraná–Santa Fe, una competencia histórica que unirá ambas capitales provinciales a lo largo de un exigente recorrido de 32,8 kilómetros sobre el río Paraná.

En este marco, la organización, a cargo de dos referentes históricos de la disciplina como el santafesino Diego Degano y el entrerriano Andrés Solioz, confirmó un aspecto clave de la logística: la largada se realizará desde la playa del Club Náutico de la capital entrerriana, un escenario elegido estratégicamente por sus condiciones generales y su infraestructura.

La decisión se sustenta en tres pilares fundamentales: accesibilidad, confortabilidad y seguridad.

Los motivos de la elección

Degano explicó los motivos que llevaron a optar por este espacio para el inicio de la prueba. “La confortabilidad tiene que ver con las condiciones que ofrece el Club Náutico. Es una institución con instalaciones inmejorables y queremos que el nadador se sienta como lo que es, un verdadero protagonista. La organización cuida cada detalle para que el deportista esté contenido y acompañado en todo momento”, señaló.

Además, remarcó la importancia del factor seguridad, especialmente en una prueba de larga distancia y alta exigencia física: “También es determinante. Se larga desde una playa segura, cuidada, con un entorno ideal para el desarrollo de la competencia. Desde allí pueden operar de manera eficiente todas las embarcaciones de apoyo, lo que nos permite pensar la largada desde un enfoque integral, sostenido justamente en estas tres características”.

La Maratón Acuática Paraná–Santa Fe marcará así un regreso esperado por la comunidad de la natación en aguas abiertas, recuperando una prueba que forma parte de la historia deportiva de la región y que promete volver a convertirse en un desafío de alto nivel para nadadores de distintos puntos del país.