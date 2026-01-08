Entre Ríos consolida procesos en el deporte adaptado

La Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes, destacó la participación de deportistas entrerrianas en distintas convocatorias nacionales del deporte adaptado. El evento se realizó como parte de una política sostenida de acompañamiento y proyección hacia el desarrollo deportivo.

En ese marco, la directora de Deporte Adaptado, Roxana Villagra, subrayó la importancia de sostener estos procesos y expresó: “Estas convocatorias son el resultado de un trabajo planificado y constante. Acompañar a nuestras deportistas en cada instancia nacional es fundamental para garantizar igualdad de oportunidades y fortalecer el deporte adaptado en la provincia”.

Desde la Dirección de Deporte Adaptado se destacó la participación de Malena Itatí Tejeda en el campus nacional de atletismo adaptado, donde formó parte de instancias de evaluación técnica, entrenamiento y seguimiento deportivo. Su presencia en este espacio se inscribe en un proceso de formación sostenido, orientado al desarrollo de capacidades deportivas y a su proyección dentro de las estructuras nacionales del atletismo adaptado.

Asimismo, se remarcó la convocatoria de Brisa Milagros Roldán a una concentración nacional de la selección argentina de fútbol para personas con discapacidad visual, correspondiente a una nueva etapa del proceso formativo de Las Murciélagas, consolidando la presencia entrerriana en el ámbito del fútbol adaptado femenino.

En paralelo, se informó una nueva convocatoria nacional que incluirá a cuatro deportistas entrerrianos, quienes participarán de un campus de entrenamiento a desarrollarse en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), en Buenos Aires. Se trata de Tobías Ortiz, Estefanía Chávez, Erik Rivas Claro y Amparo Pérez Núñez.

Estos llamados se inscriben en políticas públicas que promueven la inclusión, el desarrollo integral y la igualdad de oportunidades, fortaleciendo el trabajo articulado entre la provincia, las federaciones y los organismos nacionales para el crecimiento sostenido del deporte adaptado.