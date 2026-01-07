Reparan una cañería de impulsión de agua potable en Paraná, tras detectar rotura

Desde las primeras horas de este miércoles, el personal municipal de Paraná realiza trabajos de excavación, descubrimiento y verificación del estado de un caño de 630 milímetros, que transporta el suministro desde la planta potabilizadora Echeverría hacia los centros de distribución Parque del Lago y Lola Mora.

Los trabajos se desarrollan en inmediaciones a la intersección de calle Antonio Crespo y Gobernador Manuel Crespo, tramo del acueducto donde en las últimas horas se detectó una avería. La labor podría extenderse hasta las primeras horas de la tarde.

La ejecución de estos trabajos de emergencia no impedirá la continuidad del servicio de abastecimiento de agua potable en los hogares de la zona Este de la ciudad.

Para ello, será indispensable que los usuarios hagan un uso racional y responsable del recurso almacenado en los tanques de reservas domiciliarias, para sus actividades cotidianas. Ello permitirá que las reservas en los centros de distribución se mantengan en niveles adecuados para que el sistema continúe aportando el suministro a la red pública, mientras se ejecuten los trabajos.