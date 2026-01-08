El Almacén suma una nueva velada musical este fin de semana

El conjunto musical Zacaro y Los Puerkos se presentará este sábado 10 de enero, a las 21:30, en el espacio cultural Almacén de los 33, ubicado en la intersección de Bavio y Courreges, en la ciudad de Paraná. La presentación propone acercar al público una velada de música en vivo con composiciones propias.

La actividad se enmarca dentro de la programación habitual del Almacén, un espacio que funciona como territorio de culturas y que sostiene una agenda centrada en la música independiente, el arte callejero y las expresiones culturales autogestivas. El show apunta a recorrer distintas sonoridades y lenguajes musicales, con una particularidad que el grupo define como "música de conventillo", atravesada por influencias populares y el arte callejero.

La banda está integrada actualmente por Norman Boyero en guitarra y voz, Sebastián Barreto en bajo, Alejandro Veigel en clarinete, Mateo Oviedo en saxo, Jorge Mansilla en percusión y Ezequiel Caridad en teclado y acordeón. Esta formación de seis músicos fue ganando crecimiento de forma rápida y exponencial, ya que se inició en 2018 como un trío conformado por guitarra y voz, clarinete y acordeón, y al año siguiente amplió su estructura sonora con la incorporación del bajo y la percusión.

La propuesta estará acompañada por la habitual cantina del lugar, que ofrecerá una amplia carta de comidas y bebidas durante la noche.

La propuesta se desarrollará bajo la modalidad de entrada libre y a la gorra, con reservas anticipadas que pueden realizarse a través del número 343 4702836.