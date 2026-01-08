Bulé Bar recibe el estreno del nuevo espectáculo de Mica Cortese

La artista Mica Cortese presentará este sábado 10 de enero su nuevo espectáculo titulado El living de Irma Beibi, en Bulé Bar Terraza Cultural, ubicado en la intersección de Ituzaingó y Pellegrini, en la ciudad de Paraná, con ingreso por Casa Boulevard. La función comenzará a las 21 y se desarrollará en formato de show en vivo, integrando música, teatro y humor, como parte de la denominada Gira de Río 2026. La propuesta está pensada como una alternativa cultural para el público local durante la temporada de verano, con el fin de ofrecer una experiencia escénica de entretenimiento y encuentro en un espacio gastronómico-cultural de la ciudad.

El espectáculo marca un estreno dentro de la programación de Bulé Bar Terraza Cultural, un espacio que viene programando una agenda artística con propuestas de distintas disciplinas. En esta oportunidad, la sala recibe un show completamente nuevo de Mica Cortese, quien llegó a la capital entrerriana con una gira musical, y que aprovecha su estadía para presentar una propuesta teatral, inspirada en la idea de un living como lugar de charla, escucha y expresión.

El living de Irma Beibi retoma y amplía el universo de un personaje creado por Cortese en 2017, cuando la artista escribió y estrenó su primer espectáculo de humor bajo ese nombre. A partir de ese debut, la propuesta recorrió distintas salas y espacios culturales, creciendo con el tiempo y sumando nuevas capas, llegando hoy a una nueva versión con un personaje actualizado.

Según se anticipa desde la producción, el show combina conversaciones directas con el público, canciones y momentos teatrales.

La función estará acompaña por una propuesta gastronómica que incluye platos y tragos variados. Las entradas tienen un valor de $13.000 de manera anticipada y $15.000 en puerta. Las reservas pueden realizarse al número 343 4688999.