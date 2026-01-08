Milagros Bernat y el oficio de escribir con los oídos

La licenciada en Psicopedagogía Milagros Bernat presentará su primer libro, Solo Humanos: Historias de existencia, este viernes 9 de enero, de 20 a 21:30, en el Auditorio Municipal Eva Perón, ubicado en calle San Martín 1327 de la ciudad de Crespo. La actividad incluirá la venta y firma de ejemplares y fue pensada como un espacio de encuentro y de diálogo con los lectores. La presentación busca compartir la primera obra literaria de la autora, que propone reflexionar sobre la condición humana a partir de relatos, preguntas y experiencias cotidianas. La publicación fue realizada bajo el sello Ana Editorial.

Milagros Bernat es oriunda de Crespo, es licenciada en Psicopedagogía y en Educación Especial. Desde muy joven mantuvo un vínculo estricto con la escritura, aunque Solo Humanos marca su primera experiencia editorial en formato libro. "Desde muy chica escribí, desde siempre, pero este sería mi primer libro", señaló en diálogo con Análisis. Si bien participó en concursos literarios, reconoció que durante mucho tiempo no se animó a reunir sus textos en una publicación formal, hasta que una experiencia favorable en una competencia literaria funcionó como impulso para dar ese paso. "Sentía que no estaba listo, como que faltaba mucho trabajo para que se pudieran publicar", explicó, y agregó que el acompañamiento familiar fue muy importante para decidirse a concretar el proyecto.

El libro está compuesto por una serie de relatos que buscan observar, analizar y comprender distintos aspectos de la naturaleza humana. El título Solo Humanos remite, según explicó la autora, a una idea tomada del pensamiento de Friedrich Nietzsche, que concibe al ser humano como capaz de una bondad profunda, pero también de una crueldad extrema. "Cada historia lo que intenta abordar son las dimensiones del humano. Podemos ser personas buenísimas, pero también ser capaces de una crueldad sin límite", expresó Bernat.

La estructura del libro se organiza en tres capítulos, cada uno integrado por varios relatos que dialogan entre sí. Los capítulos llevan por título Anhelo, Nombres Propios y Horrísono, y abordan distintas dimensiones de la experiencia humana. En la entrevista con este medio, Bernat destacó especialmente uno de estos tramos, al que siente más cercano por motivos personales y profesionales. "Habla un poco de lo que es la discapacidad, la locura, porque soy una persona con discapacidad", señaló, y explicó que en ese conjunto de textos aborda temas como el encierro, la segregación, la inclusión y la injusticia social, cuestiones que atraviesan tanto su vida personal como su formación académica.

La autora contó además que tiene discapacidad visual adquirida desde hace aproximadamente diez años, lo que implicó adaptar sus modos de lectura y escritura. "Tengo baja visión, tengo visión borrosa todo el tiempo. Para escribir utilizo lectores de pantalla; no escribo ni leo con los ojos, sino que lo hago con los oídos", explicó. En ese sentido, subrayó que el acompañamiento recibido a lo largo del proceso fue fundamental para poder desarrollar herramientas que le permitieran sostener su trabajo. Esta experiencia personal también se refleja en algunos de los textos del libro, que ponen sobre la mesa la mirada en cuanto a la diferencia, los límites impuestos socialmente y las posibilidades de inclusión.

Durante la actividad, Bernat dialogará con el público sobre cómo fue el proceso de escritura, las decisiones que dieron forma al libro y las preguntas que motivaron cada uno de los relatos.

Consultada sobre su futuro como escritora, Bernat señaló que continúa escribiendo y que quedaron textos fuera de este primer libro por no ajustarse a la temática elegida. También mencionó que trabaja con poesía y que, si bien tiene en mente un nuevo proyecto, por el momento prefiere dejar que las ideas sigan tomando forma.

Desde la organización se informó que, si bien inicialmente se solicitaba confirmar asistencia hasta el 2 de enero, el plazo se extendió debido al período de vacaciones y aún hay lugar disponible en la sala. Las personas interesadas en asistir pueden inscribirse enviando un mensaje de WhatsApp al 343 4157520.