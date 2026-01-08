“El aumento de la energía proviene del mercado mayorista dispuesto por Nación”, afirmó Zapata

"La energía no aumentó para los entrerrianos, puede haber aumentado un pequeño porcentaje porque aumentó el valor MEM y eso sí se traslada automáticamente porque nosotros no podemos absorber los aumentos que da Nación", explicó Zapata.

La secretaria de Energía de Entre Ríos, Noelia Zapata, brindó aclaraciones respecto del nuevo cuadro tarifario que aprobó el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) y aseguró que los aumentos “son mínimos” y por decisión de la Nación.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Zapata aclaró que “el nuevo cuadro tarifario, el único aumento que contiene son los pequeños aumentos del MEM (Mercado Eléctrico Mayorista) que autoriza la Secretaría de Energía de la Nación. La provincia de Entre Ríos tiene el Valor Agregado de Distribución (VAD) congelado desde 2024 y eso hay que destacarlo porque representa un esfuerzo enorme”.

Agregó que “acá hay esfuerzos compartidos de tres partes: la provincia; los municipios y comunas; y las distribuidoras, donde el VAD está congelado desde septiembre de 2024, lo que, en teoría, se mantendría hasta marzo de este año con aumentos posteriores paulatinos. En cuanto a la provincia, mantiene un subsidio del 6% sobre el VAD a todos los usuarios categoría N2, y ahora el EPRE tiene que sacar un cuadro nuevo porque la Nación agrupa a los N3 con los N2 con lo cual de acá a fin de año los N3, que son de ingresos intermedios, van a tener el mismo subsidio que los N2, beneficiando a los N3 porque van a tener más subsidio del que tenían hasta diciembre”.

Asimismo, indicó que “por resolución de Nación, el subsidio al valor de la energía irá paulatinamente reduciéndose de ahora a diciembre, donde quedaría en un 50% aproximadamente” y aclaró que “son subsidios para hogares de menores recursos y recursos intermedios, el resto tiene el valor de la energía puro ya desde el ante año pasado”.

“La provincia desde que asumió el gobernador Rogelio Frigerio suspendió el FEDER, que es el Fondo de Desarrollo Eléctrico, que en su momento era 13 o 18% sobre el valor de la energía para los residenciales, y eso no está en vigencia, es decir que no hay ningún impuesto de la provincia que esté gravando el consumo de energía. De este modo, la provincia hace su esfuerzo, las distribuidoras hacen el esfuerzo de no aumentar el valor de distribución provincial y el tercer esfuerzo comienza a partir del 1 de enero con los municipios y comunas de la provincia que, por un acuerdo con el gobernador, bajan la contribución municipal, que era el 8,69 que aparecía en las boletas y ahora será de 6%, con lo cual hay una baja de 2,69 para todos los usuarios: residenciales, industrias, comerciales. También con eso baja el IVA sobre esa distribución de modo que la baja real es de 3,26% para todos los usuarios de Entre Ríos”, explicó.

De este modo, resumió que “hay que aclarar bien los conceptos porque la energía no aumentó para los entrerrianos, puede haber aumentado un pequeño porcentaje porque aumentó el valor MEM de la energía y eso sí se traslada automáticamente porque nosotros no podemos absorber los aumentos que da Nación. Pero la provincia no ha dado ningún aumento, sino por el contrario, aplica estas bajas que son importantísimas para todos los usuarios de Entre Ríos”.

En cuanto al impacto del aumento de Nación en la provincia, dijo que “depende de la categoría puede ser un 1% o 1,6%, es mínimo, y en realidad a los usuarios les va a llegar una baja”.

La funcionaria planteó también que “entre todos tenemos que hacer un uso eficiente de la energía” especialmente en esta época de calor. Al respecto, comentó que “la provincia está en buenas condiciones, pero el 31 de diciembre hubo un accidente porque se cayó una línea de alta tensión que une a Gualeguaychú, que estuvo algunas horas sin energía ese día. Pero no fue porque el sistema de distribución no lo soportara o porque estuviera sobrecargada la línea, sino porque se produjo un accidente técnico en esa línea”. “Eso no fue ni culpa de Enersa ni de la cooperativa de Gualeguaychú, y dependió de la reparación que Enersa hiciera, la cual se concretó como correspondía, informó a Cammesa y demás. Y no estamos exentos de que haya algún problema de ese tipo”, afirmó.

De todos modos, consignó que “Enersa y las distribuidoras en los finales de línea están haciendo instalaciones de paneles solares, lo que hace aliviar el sistema” y reiteró que “en momentos de excesos de calor todos tenemos que aportar un poco porque si se corta la energía nos perjudicamos en todo sentido, entonces no hay que cortar muchos aparatos juntos al mediodía. Es un poco responsabilidad de todos”.