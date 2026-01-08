Fuertes críticas de feministas contra Maxi López por adelantar la cesárea de su mujer

Malena Pichot cruzó con dureza a Maxi López por sus dichos sobre el parto de su esposa y dijo que el ex jugador le "parecía gracioso", pero luego tuvo un calificativo no muy bueno para el ex de Wanda Nara. Los comentarios de Maxi López sobre el nacimiento de su hijo Lando desataron una fuerte polémica en redes sociales y generaron un amplio repudio por parte de las feministas.

El ex futbolista habló en una entrevista sobre el parto que atravesó su esposa, la modelo sueca Daniela Christiansson, la manera en la que se refirió a las decisiones de ella no pasó desapercibida y las reacciones no tardaron en llegar, consignó Noticias Argentinas.

Una de las más contundentes fue la de Malena Pichot, quien expresó su indignación con un mensaje directo y sin filtros en sus redes sociales. "Este pelotudo me parecía gracioso y ahora me parece tremendo hijo de put*", escribió la actriz y comediante, generando una inmediata repercusión.

El enojo de Pichot surgió tras escuchar a López relatar los desacuerdos que tuvo con Christiansson en relación con el tipo de parto que ella quería atravesar y cómo finalmente se dio el nacimiento. Para muchos usuarios, sus declaraciones fueron interpretadas como una intromisión en una decisión íntima y profundamente personal, además de una falta de respeto hacia su pareja.

La reacción en redes fue masiva. Numerosas usuarias y figuras públicas coincidieron con la postura de Malena Pichot y cuestionaron que el ex jugador expusiera públicamente una situación tan sensible, vinculada a una experiencia que atraviesan principalmente las mujeres.

Otra de las que se sumó a la crítica fue la escritora Florencia Freijó, que publicó un video en redes junto al siguiente mensaje: "El control del parto de las mujeres ha tenido una finalidad historica y borra por completo una de las pocas cosas que tenemos propias en esta sociedad. Creo importante ejercitar la reflexión más allá del hecho puntual".

"Entender que deja huellas en la mujer, entender que expresar esto públicamente tiene un impacto además en cómo es percibida la autonomía de las mujeres y que, incluso, aunque su decisión haya sido pasar por cesárea -aunque no era lo que deseaba en primer momento- decidió eso por la presión de un entorno que, en vez de acompañar, puso sus necesidades en primer plano", añadió.

Finalmente, indicó: "Insisto que esto es sistémico, hay un sistema médico que lo avala, entornos familiares, una educación hacia las mujeres que nos vuelve pasivas de toda autonomía y un sistema económico que nos genera dependencias. Por eso, analizar esto es clave y entenderlo desde la perspectiva sistema más, sino no podemos transformar nada".