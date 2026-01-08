Eugenia Rolón protagonizó un choque en Mar del Ajó y dio positivo en el control de alcoholemia

La influencer Eugenia Rolón, de 23 años, protagonizó un siniestro vial este jueves en la ciudad balnearia de Mar del Ajó, cuando el automóvil que conducía impactó contra un poste de alumbrado público. El hecho ocurrió mientras circulaba por calle Rivadavia, en el marco de los controles vehiculares correspondientes al operativo que se desarrollaba en la costa atlántica bonaerense. Tras el choque, personal policial y de tránsito intervino en el lugar y realizó un test de alcoholemia, cuyo resultado fue positivo, motivo por el cual se procedió al secuestro del vehículo.

De acuerdo con información dada a conocer por fuentes policiales, el episodio se registró cerca de las 9 de la mañana, cuando efectivos advirtieron que un Honda Fit realizaba maniobras imprudentes en la vía pública. Minutos después, el vehículo terminó chocando contra un poste, sin que se informaran personas heridas como consecuencia del impacto. Al ser identificada la conductora y sometida al control correspondiente, se constató que presentaba un nivel de alcohol en sangre de 1,89, cuando la normativa vigente en la provincia de Buenos Aires es de alcohol cero al volante.

Resultado del test de alcoholemia.

Tras confirmarse el resultado del test, las autoridades labraron las actuaciones correspondientes y dispusieron el secuestro del automóvil.

Rolón es conocida en redes sociales y además es pareja de Iñaki Gutiérrez, influencer y referente del equipo de comunicación digital vinculado al presidente Javier Milei.

El video del choque contra el poste:

