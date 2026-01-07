Milei niega que Estados Unidos quiera el petróleo venezolano a pesar de que Trump lo reconoció públicamente

Javier Milei volvió a defender públicamente la invasión de estadounidense a Venezuela, aunque con argumentos que contradicen el motivo principal que el propio Donald Trump utilizó para justificar esa operación militar: la apropiación del petróleo.

Según el mandatario argentino, es una “estupidez” que haya sectores que cuestionen que “Estados Unidos se quiere apropiar del petróleo”.

La frase está contramano de lo que la Casa Blanca sinceró como el principal motivo de la invasión. Horas después de bombardear Venezuela, secuestrar al presidente Nicolás Maduro e imponer condiciones de gobernabilidad, Trump había aclarado explícitamente su interés central por el petróleo venezolano y anunciado públicamente sobre el “acceso total” de Washington a ese recurso.

Es más, en ese primer discurso habló 25 veces sobre el tema que -dicho sea de paso- en las últimas horas fue el principal condicionamiento a la administración de Delcy Rodríguez: entre 30 y 50 millones de barriles de crudo como moneda de cambio del alto el fuego.

Sin embargo, en su costumbre de justificar todo a contrapelo de la verdad, Milei negó esa realidad: “Es una estupidez cuando hablan de que (Estados Unidos) se quiere apropiar del petróleo, porque lo que determina la riqueza es el respeto a la propiedad privada, la vida y las instituciones”.

“Eso es lo que genera riqueza”, elucubró. O sea, no el petróleo venezolano que Estados Unidos se abocó a controlar. Y para cerrar su defensa, citó como argumento central un comentario de la actriz venezolana Catherine Fulop, quien al defender la invasión contra su país dijo que no le importaba el petróleo sino la libertad. “Es una genialidad lo que dijo, entendió todo”, elogió Milei.

Petróleo, narcotráfico

No obstante, durante una entrevista por streaming en Neura, el presidente argentino justificó la decisión de Washington de controlar ese recurso energético. Y para hacerlo, utilizó su ya clásico macartismo: “¿Por qué el control del petróleo? Para cortarle, digamos, el suministro a los comunistas”.

“El motivo por el cual Estados Unidos lo saca a Maduro de Venezuela tiene que ver con eso”, agregó y volvió a caer en otra dudosa teoría: vincular la supuesta utilización del petróleo como sustento del narcotráfico. Sin tener en cuenta que el propio Departamento de Justicia estadounidense debió reconocer la inexistencia del Cartel de los Soles y recalcular su acusación por “narcotráfico” a Nicolás Maduro, publicó Página12.

El control del petróleo venezolano, continuó, “también implica cortar la utilización de la logística de PDVSA (Petróleos de Venezuela) para el narcotráfico”.

De rodillas con Trump

Luego de explayar sus cuestionables hipótesis, el titular de la Casa Rosada ratificó que está “profundamente alineado geopolíticamente” con la gestión de Donald Trump y descartó que eso conlleve a una ruptura de lazos comerciales con China.

Y como corolario de sus fundamentaciones a favor de la invasión, se deshizo en elogios sobre la intervención militar. Calificó de “admirable” al operativo que secuestró ilegalmente a Maduro y defendió el asesinato de parte de su guardia militar: “Eran 32 cubanos que no estaban de paseo en Venezuela, sino como agentes militares”.

“Estábamos hablando de una dictadura. Ya en 2007 había empezado a tener grietas este narcoestado terrorista. Hoy el terrorismo tiene distintas facetas y ha financiado a políticos, medios de comunicación, periodistas, empresaurios, Por eso hay tanta gente preocupada por lo que pasa en Venezuela”, detalló.

De paso volvió a cuestionar a los sectores que rechazaron la invasión de Trump que no contó con el aval del Congreso estadounidense ni con el visto de la Organización de Naciones Unidas (ONU), tal como lo establecen los tratados internacionales.

“No hay nada más ridículo que ver a un zurdo que están mal por festejar la caída del dictador. Los que vivieron el comunismo lo odian. Solamente lo aman los zurdos con OSDE. No tenemos que dejar de lado el tema de la violación de los derechos humanos y la tortura. Lo que es el Helicoide. Tampoco se olviden que tenemos a nuestro gendarme Nahuel Gallo”, agregó, mezclando todo con todo.